Los herederos andaluces arruinados por cobrar una herencia: "Cuando muera vuestro padre os quitarán todo"

La comunidad autónoma de Andalucía está llena de herederos arruinados. Tienen que pagar casi 100 veces más que un ciudadano madrileño por aceptar la misma herencia de un familiar fallecido. Esta disparidad fiscal hace que miles de afectados se vean obligados a malvender los inmuebles que reciben, para poder obtener liquidez y hacer fente a las deudas.

La situación es tan desesperante para muchos, que hoy se echarán a las calles de Sevilla para protestar por varias medidas , a su parecer injustas, dictadas por la Junta de Andalucía, entre las que destaca el impuesto de sucesiones.

Un ejemplo es Mario. Este joven sevillano anima a participar en la manifestación, denunciando cuál fue su situación:"Si tu padre ha trabajado durante años y se ha comprado un pisito, cuando muera vuestro padre, directamente os lo van a quitar. Yo hace poco lo he vivido, ha sido un atraco a mano armada", asegura.

Antonio es otro damnificado. Vive en Dos hermanas y hace poco ha heredado una casa de su tía. Hacienda se la valora en 210.000 euros. Pero le aplican el coeficiente de valoración para equipararlo al mercado inmobiliario y la tasación ascienda a 323.000 euros. Antonio no puede hacer frente a ese dinero porque la vendió por tan solo 150.000 euros. "Me han embargado la nómina. Me piden 143.000 euros. Está siendo un infierno y no paso página", lamenta.

Antonio pudo vender y ver reducida su deuda, pero ¿qué pasa cuando la vivienda heredada es tu único techo?. Es lo que le ocurre a esta mujer. Fabiola vive en uno de los barrios más humildes de la localidad sevillana de Coria del Río. Heredó de su marido una casa de dos plantas con una tienda en el bajo, que según hacienda cuesta 312.000 euros.