El llamamiento de Inés Arrimadas por los indultos: "Apelo a la ciudadanía para que no seamos un país que premia al que se salta la ley"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, asegura que su partido recurrirá los indultos. Mantiene que estaban en el Parlamento cuando se dio el golpe de Estado y no se les dejó intervenir, por lo que fueron en amparo al Tribunal Constitucional. Se define como "parte perjudicada como representantes públicos de la ciudadanía de Cataluña que fueron anulados en sus funciones".

Considera que ERC seguirá caminando hacia la independencia tras los indultos. "Una cosa es que no declaren la independencia cada 15 minutos y otra que no estén violando los derechos todos los días. Hoy en día vas a un edificio público en Cataluña y está lleno de propaganda separatista. Se dedica dinero público a propaganda separatisata y a chiringuitos, en TV3 te insultan si no eres separatista, adoctrinan en colegios y universidades. Decir que en Cataluña hay normalidad es de gente que no sabe lo que pasa o que son 'sanchistas' de profesión", mantiene.

Se pregunta Arrimadas por qué los que están ahora en las tertulias defendiendo los indultos no criticaban a Sánchez hace 2 años cuando los criticaba él y no cree que el presidente del Ejecutivo "tome esta decisión de buena fe".

"Esto es lo menos progresista que existe. A los socios del Gobierno los sacan de la cárcel si delinquen o les cambien el codigo penal. Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que iba a tipificar el delito de referendum ilegal y ahora se mantiene en Moncloa para ganar el apoyo de los separatistas cambiando el código penal. A su conciencia y principios no podemos apelar porque ahí no hay nada", defiende Arrimadas.

Pide que en España no se premie a las personas que no tienen ni principios ni escrúpulos para que estén en el poder. Arrimadas apela a la ciudadanía de España para que no nos convirtamos en un país en el que los que se saltan las leyes tengan premio y los que cumplen y pagan tengan castigo.

Compara Arrimadas los indultos al conflicto de la okupación o a la Ley Celáa. "¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? que si eres socios del Gobierno te sacan de la cárcel y quienes madrugan por la mañana y cumplen están desamparados".

Apunta que en la campaña electoral del 10 de noviembre Albert Rivera dijo que iba a desbloquear España y se iban a buscar acuerdos. Cree que si Sánchez cogió la mano de Otegi fue porque le dio la gana, porque Ciudadanos también le tendió esa mano. "El 10 de noviembre Rivera dijo que iba que hacer un acuerdo de Estado, no podemos apelar a la conciencia de Pedro Sánchez, no lo vamos a hacer por ahí", puntualiza.

