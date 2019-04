Las conversaciones del pederasta de Ciudad Lineal en su huida a Cantabria dos semanas antes de ser detenido

Tuvo cinco meses a la Policía Nacional en jaque, la 'Operación Candy' trataba de dar con el monstruo al que siete niños acusaban de haberles agredido. Finalmente dan con él en Santander.

En el momento de la detención del presunto pederasta Antonio Ortiz, éste había huido a Cantabria dos semanas antes porque sabía que estaba siendo investigado por la Policía. Se refugia en casa de un tío suyo para huir del cerco policial. Pero no lo consigue porque las llamadas desde su teléfono móvil están siendo interceptadas.

"Me he dado un palizón de cojones. He hecho los ejercicios de hoy y de mañana", dice en una de sus conversaciones. Lo primero que hace este adicto al físico al llegar a Santander es llamar a su gimnasio en Madrid para darse de baja. En otra de sus llamadas se percibe el temperamento engreído y violento de Antonio Ortiz mientras mantiene una tensa discusión con su tío que le acoge en su casa.

También son frecuentes las llamadas a su madre para pedirle dinero y las discusiones con su exmujer que le reclama que pague parte del material escolar para sus dos hijos. Aún sin dinero, este obsesionado con su físico se apunta en otro gimnasio nada más llegar a Santander. Y será esto su apariencia, su mayor obsesión lo que finalmente le delatar.