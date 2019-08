Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai, ha intervenido en el programa de 'Espejo Público' para hablar sobre la investidura de Navarra. Ha explicado que "comprende que quién lleva a cabo una abstención con efecto razonable respecto a la investidura de la candidata socialista, lleva relacionado un posicionamiento correcto", argumentando que el tono empleado fue tajante, evitando calificarlo de amenaza al referirse a las declaraciones de Bildu en la investidura de este jueves.

Ha añadido que no acaba de comprender "el por qué de centralizar la realidad de Navarra desde una óptica y una perspectiva absolutamente desacertada", explicaba. Además ha manifestado que no entiende las críticas, las cuales le parecen "un desprecio a los 23 escaños que representan los partidos políticos de Geroa Bai", Partido Socialista de Navarra, Podemos y Esquerra, "que suponen una mayoría cierta pero no absoluta", aclaraba.

Asimismo, apuntaba que "se hace una lectura sesgada y de presupuestos falseados" y declaraba que no puede admitir las críticas que se basan en el análisis de una realidad errónea con respecto a los últimos 4 años de Gobierno.