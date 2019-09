Susanna Griso ha manifestado que es consciente de que existen muchos padres y madres en España que están esperando adoptar un niño y ha lamentado que un joven de 16 años haya tirado a su bebé a un río en San Adrià de Besòs (Barcelona).

"Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional", aclaraba la periodista.

Comenta Susanna que los padres que no quieren tener a sus hijos y optan por deshacerse de ellos no tienen una red familiar que les facilite esa información y aboga porque se hable de las múltiples opciones que tienen para entregar a los niños en adopción.