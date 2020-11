La abuela del niño fallecido tras ir a urgencias en 5 ocasiones: "La autopsia preliminar dice que ha fallecido de una peritonitis"

Espejo Público ha entrevistado a Marta, la abuela del niño de 8 años que, tras acudir 5 veces a urgencias por fuertes dolores estomacales, acabó falleciendo en su domicilio. La autopsia preliminar concreta que el pequeño murió de una peritonitis, según ha informado la abuela al programa.

Entre lágrimas y sin prácticamente poder articular palabra, Marta cuenta que su nieto de 8 años, al que acompañó hasta 5 veces a urgencias, falleció a causa de una peritonitis, de acuerdo a los resultados de la autopsia preliminar.

Así lo ha declarado la abuela en Espejo Público, dónde reconoce que, pese a llevarlo en varias ocasiones al hospital por los dolores que experimentaba su nieto, no le prestaron la atención de vida necesaria. Por ello, afirma que lo ha puesto todo "en manos de los abogados", para que "hagan ellos lo que deban de hacer", ya que no se encuentra con fuerzas "de ir al hospital ni a ningún sitio".

Marta se queja también de la falta de "dignidad" del hospital y asegura que no ha recibido ninguna llamada telefónica ni un perdón. "Lo que me quede de vida lo voy a dedicar a que se haga justicia para que no le pase a nadie más, sobre todo a los niños".

Después de que Marta Gonzálvez denunciara en un vídeo el fallecimiento de su nieto -del que tiene la patria potestad y al que se refiere como hijo- a causa de una negligencia médica, un juez de guardia inició una investigación sobre el caso, tras declarar su abuela que pasó cinco veces por urgencias del hospital de Elda, en Alicante.

"No sé que le pincharon, se puso muy malito después del pinchazo. Y mi hijo, a las 07:00 de la mañana, falleció", argumentaba su abuela. Sanidad ha señalado que puso a disposición de la familia toda la información solicitada, aunque todavía no le consta que se haya interpuesto ninguna denuncia.