Kiko Rivera, ingresado en un hospital de Sevilla por un ataque de gota

EL HIJO DE ISABEL PANTOJA HA TENIDO UNA CRISIS

No es la primera vez que Kiko Rivera tiene problemas con la gota, una dolencia que sufre desde hace años. En esta ocasión el hijo de Isabel Pantoja ha acudido a un hospital de Sevilla tras sufrir una crisis de la enfermedad. Su hermano, Francisco Rivera, ha asegurado en Espejo Público que Kiko no se cuida, "no hace deporte ni se alimenta bien", y eso acentúa su enfermedad.