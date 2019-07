Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria de Ciudadanos, ha señalado que el posible Gobierno de coalición no ha surgido de la nada sino que viene de las negociaciones que pedro Sánchez ha hecho "siempre" con sus socios naturales.

Asegura que además, si no se llega a un acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE no sería por no entenderse respecto a medidas o reformas, sino que todo nacería del desacuerdo en la decisión de sillones.

La portavoz apunta que el líder del Partido Socialista no ha ofrecido hacer Gobierno a ningún otro partido salvo a Unidas Podemos.