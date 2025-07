Tensión en Espejo Público por la financiación singular en Cataluña: "Un acuerdo que viene dictado por la debilidad política del Gobierno"

Casimiro García-Abadillo, director de 'El independiente', presentaba durante el debate de Espejo Público su opinión sobre la polémica surgida ante la financiación singular de Cataluña y las reformas en las leyes que afectan a las Comunidades Autónomas.

El motivo del acuerdo

El periodista revelaba que se trata de: "Un acuerdo que viene dictado por la debilidad política del gobierno. El gobierno necesita a ERC en el Parlamento y necesita ERC para gobernar Cataluña, y le ha concedido algo". Asimismo, lo calificaba como "ilegal" debido a dos motivos: porque se hace fuera del Consejo de política fiscal y financiera, y porque implica una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El pacto planteado entre el Gobierno y el partido catalán, según Casimiro, consiste en la transferencia de la gestión de impuestos, como el IRPF, a Cataluña. Pero, no es lo único que supone, ya que también afecta al orden de magnitud, llamado ordinalidad, que, aseguraba, "es lo que va a provocar desigualdad": "Significa que si Cataluña es la segunda o tercera comunidad que aporta en impuestos a la caja común, también tiene que ser la segunda o tercera en recibir de la caja común". Es decir, el sistema que regula la desigualdad y el equilibrio entre comunidades, dando más a los que menos tienen, va a desaparecer con este acuerdo.

Es por eso que el director del periódico defendía a Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla La-Mancha, asegurando que es normal que quiera recurrir al Tribunal Constitucional porque: "Va a suponer para los Castellano-manchegos menos recursos".

"No entiendo porque se utiliza una palabra mayúscula para cuando lo hacen otros"

Afra Blanco, activista, se enfrentaba a Casimiro expresando que no se puede llamar "ilegal" a un acuerdo que todavía no ha sido votado ante el Congreso de los Diputados y del cual no se conoce la totalidad del contenido. Además, incluía que ya existe desigualdad por parte de algunas comunidades y que este acuerdo se parece a otros realizados anteriormente, como fue el pacto del Majestic entre el PP de Aznar y Convergència i Unió de Jordi Pujol: "No entiendo porque se utiliza una palabra mayúscula para cuando lo hacen otros, pero cuando lo hace uno no".

"Injusto e insolidario"

El periodista, a modo de respuesta, recalcaba que sí sabemos en qué consiste el acuerdo actual a través de la prensa y que, independientemente de si sale adelante en el Parlamento o no, se trata de "un acuerdo injusto e insolidario".

Para concluir, subrayaba las palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez: "El PSOE tiene un electorado que le castiga cuando hay temas de corrupción, lo que no pasaba con el PP". "Es una barbaridad y no es cierto (…) Eso de pensar que hay una electorado bueno, el del PSOE, y un electorado malo, que es el del PP, me parece monstruoso", confesaba el periodista.

