Juan Bravo: "Necesitamos una fiscalidad que atraiga la inversión y fomente el ahorro y el empleo"

Señala el vicesecretario de Economía del PP Juan Bravo que los productos están cada vez más caros en el supermercado y no entiende que la vicepresidenta Nadia Calviño asegure en el Congreso que está notando una bajada del precio de los productos.

Cree que sus propios socios de Gobierno desmintieron a Calviño porque la gente se está dando cuenta de que cuando acude al mercado todo está subiendo. "Los productos están cada vez más caros y los datos oficiales así lo demuestran. La OCDE ha dicho que España es el país en el que los hogares ha perdido más renta disponible", apunta.

"Necesitamos una nueva fiscalidad que fomente el ahorro y el empleo"

Los datos de Eurostat dicen que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado la economía previa a la pandemia y las últimas previsiones del FMI rebajan la previsión de crecimiento, con esta situación Bravo pide que se reduzca el gasto político superfluo. "Se necesita además una fiscalidad adecuada y acorde. La propia Unión Europea está planteando que tenemos que ser atractivos ante la situación de EEUU y hacer una Fiscalidad que atraiga la inversión que fomente el ahorro y el empleo".

Colapso en las oficinas de la seguridad social

Los sindicatos denuncian que falta personal en las oficinas de la seguridad social y eso provoca demoras de hasta 3 ó 4 meses en los trámites. Asegura Juan Bravo que actualmente son más de casi 400.000 empleados públicos y lo que no funciona es la gestión del ministro del ramo, José Luis Escrivá. "Si la gente se conecta e intenta pedir cita no hay citas disponibles. Hay datos de gente que ha ido a la puerta de su oficina y no se le ha atendido. A los autónomos de tarifa plana se les está cobrando a cuota normal y el ministerio dice que sigan pagando que ya se verá cuándo se les puede devolver, eso no se entiende", mantiene.

El PP pide una nueva fiscalidad más atractiva

La banca privada está detectando un frenazo en la llegada de patrimonios por el impuesto a los ricos. "El impuesto del patrimonio VIP que se inventó Irene Montero ya fue eliminado por Macron en Francia después de que le pasaran un informe que decía que 60.000 ciudadanos de Francia se habían marchado por ese impuesto y 200.000 millones de euros habían sabido del territorio".

Cree que lo que hay que hacer es "gestionar mejor el dinero de los demás, eso permitiría recaudar más, bajar los impuestos y tener mejor servicios sociales".