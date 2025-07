José, enfermo de TOC de limpieza: "He llegado a limpiar el baño más de 70 veces al día"

Una administrativa sevillana de 67 años, ha conseguido la incapacidad absoluta por su obsesión por el perfeccionismo y el orden. Espejo Público ha entrevistado a su abogado, Álvaro Jiménez Bidón, quien ha conseguido dicha incapacidad: "Las patologías que tiene mi clienta son de índole psíquico, tiene un trastorno depresivo recurrente de base, y un trastorno de personalidad de tipo obsesivo. Esto le afecta en el tema del orden, el perfeccionismo, en sus estados de ánimo, en el domicilio se convierte en esas consecuencias, pero el problema está en el ámbito laboral".

"Es una persona muy medicada"

En su día a día, la administrativa sevillana se dedicaba a atender a terceros, atender llamadas y archivos, pero su trastorno le afectaba a la hora de relacionarse con terceros. Según ha reconocido su abogado en el programa: "Es una persona muy medicada, no estamos hablando de un simple ibuprofeno. Esto le produce somnolencia, pérdida de memoria, pérdida de concentración, lapsus...Es imposible que pueda ejecutar una orden después de tanta medicación. Estuvo mucho tiempo de baja, el problema es que no se recuperaba, por eso conseguí la incapacidad".

"He llegado a lavarme las manos 30 veces cada vez que iba al baño"

La administrativa sevillana no es la única que padece este TOC, José también tiene el TOC de limpieza y, según a relatado en una entrevista en Espejo Público: "Este TOC hace que me crea cosas que no son verdad, me creo que por tocar algo ya se me va a llenar todo de virus. Yo he llegado a lavarme las manos 30 veces cada vez que tenía que ir al baño, y he llegado a limpiar el baño hasta 70 veces al día".

"Desaparecieron mis huellas dactilares de tanto limpiar"

El reportero de Espejo Público, Raúl García, ha entrevistado a varias personas que sufren esta enfermedad. "Mis huellas dactilares desparecieron de tanto limpiar, porque usaba productos muy fuertes de limpieza", ha relatado una mujer; otra de ellas ha reconocido que: "Me he alejado de mi familia por no contaminarme, tengo un nieto de 1 año y no puedo cogerlo porque creo que me va a contaminar cada vez que gatea, mi vida gira en torno a obedecer al pesado TOC".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.