Carmen Morodo "se niega a aceptar" que el Gobierno no conocía la situación en Ceuta: "No es un problema solo de incompetencia o de vacaciones"

La tardanza del Gobierno para actuar sobre el territorio ceutí sigue generando debate tanto en España como en el plató de 'Espejo Público'. Hoy hemos tenido con nosotros a Juan Lobato, ex portavoz del Partido Socialista en Madrid. El senador ha reconocido que tenían razón quienes pedían que se actuara durante los primeros días en que los 80.000 migrantes entraron en ciudad autónoma. Sin embargo, mantiene el discurso de que "no se tomó la decisión de hacerlo porque se tenía una expectativa distinta a lo que ha pasado".

Lobato ha añadido que se debería haber actuado con antelación, pero como el pasado no se puede cambiar, habrá que hacerlo ahora que ya se conoce la gravedad de la situación. En este contexto, Carmen Morodo, subdirectora del diario 'La Razón', ha respondido increpante al senador. "Te hago la pregunta porque estoy escuchando estos días preguntas que forman parte del argumentario oficial, que es que no es que se minimizara el problema, sino que el Gobierno no pensó que esto iba a tener el alcance que ha tenido", le responde haciendo referencia a esa supuesta falta de conocimiento por parte del Gobierno.

"Es imposible que un Gobierno no sea capaz de entender la gravedad de la situación en que se encuentra una parte de España"

La periodista lo tiene claro: "Yo me niego a aceptar esto porque creo que el Gobierno tiene muchísimos mecanismos de información y unos servicios de inteligencia, y entiendo que tendrá la ministra de Defensa la oportunidad de explicarlo". Además, ha añadido que existen otras formas de enterarse de un asunto tan grave como el que vive Ceuta desde el 30 de julio: "Además, hay muchísimos funcionarios y ministerios, y es imposible que un Gobierno no sea capaz de entender la gravedad de la situación en que se encuentra una parte de España":

"El Gobierno sabe perfectamente la capacidad de Ceuta"

Morodo asegura que desde un primer momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que lo que pasaba en Ceuta se trataba de una "invasión" y solo diciendo eso se autodenominaba conocedor de la situación. "Porque sabe perfectamente el Gobierno que Ceuta no tiene la capacidad de gestionar esta situación. El presidente lo reconoció desde el primer momento: dijo que estaban siendo invadidos", explica la periodista.

Para terminar con su discurso, se dirige al senador socialista lanzando esta incógnita casi a modo de afirmación: "No es un problema solo de desidia, de incompetencia, de falta de liderazgo o de vacaciones".

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