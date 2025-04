Jasiel París, politólogo: "Nos han estado tomando el pelo 3 años con avisos alarmistas y no había ni un plan de contingencia"

Jasiel París Álvarez, politólogo y experto en seguridad, analiza en Espejo Público la gestión del gran apagón que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. En los últimos años la administración socialista se ha hecho cargo de muchas crisis seguidas como la pandemia, la DANA, la tormenta Filomena o el volcán de La Palma.

El politólogo destaca que ante esas situaciones extremas lo mejor de España siempre es su pueblo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas. Determina además que existe un déficit político a la hora de gestionar las crisis. Problemas que achaca por igual tanto al PSOE como al PP, "que han actuado de forma distinta en diferentes crisis". Señala además que existe un problema político y "de credibilidad minada cuando se han pasado 3 años hablando de que podía venir un gran apagón".

"No había nada preparado para que la gente no acabara durmiendo en el suelo"

"De golpe llega la situación y no había nada preparado para que la gente no esté durmiendo en el suelo, como hemos visto a cientos de personas en estaciones de trenes, para que no haya una alternativa de que se movilice una flota de transporte público de autobuses a costa del Estado se compren habitaciones de hostelería para alojar a la gente".

Lamenta que no hubiera un dispositivo "que no es tan complejo de tener". Cree que "nos han estado tomando el pelo durante 3 años de avisos alarmistas". "Si había visos alarmistas solo podía servir para que los gobiernos tuvieran un plan de contingencia porque si no no se entiende para que servía".

"Se culpa a la gente por haber perdido la confianza en las instituciones"

Considera que existe una corriente en los últimos 10 años de culpar a la gente porque ha perdido confianza en las instituciones. Se habla de 'conspiranoicos' y se confunde que la gente difunde bulos. "Las propias élites han faltado a su palabra sistemáticamente desde la crisis de 2008. ¿Cómo se va a fiar ahora la gente de lo que le diga ningún político ni ningún gobernante y encima culpamos a la gente y le llamamos 'conspiranoico'?".

Susana Díaz, integrante del PSOE y colaboradora de Espejo Público, afirma que le parece "salvaje" este discurso. Reconoce que de haber salido antes al presidente del Gobierno le hubiera dado mucho, "no le hubiera quitado aunque fuera para decir que no tenían la más información y estuvieran tranquilos". "En las redes sociales hay gente que mete bulos y mete miedo a la población. Hay políticos que faltan a su palabra como politólogos populistas", refleja.

