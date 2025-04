Estos son los 10 elementos básicos que no pueden faltar en el kit de emergencia según un experto en supervivencia

Hace sólo un mes, la Unión Europea nos recomendaba a todos disponer en nuestras casas de un kit de emergencia básico para situaciones como, y era uno de los ejemplos, un apagón eléctrico. Este lunes 28 de abril muchos españoles han pensado que quizá no era una tontería. "Quizá el mensaje no se trasladó con la pedagogía, con la seriedad y de la manera adecuada a la población", considera Manuel Gazapo. Este experto en seguridad internacional detalla en Espejo Público los diez elementos que deben componer ese kit de emergencia que muchas personas han echado en falta en las últimas horas.

"Lo primero de todo es que tengamos nuestra identificación, nuestros documentos, una copia plastificada del DNI, además de llevarlo siempre con nosotros-, comienza Manuel Gazapo,- En segundo lugar nuestros medicamentos, los que tomamos de manera regular, no sólo los nuestros, también los que toman nuestros familiares". Aunque llevemos siempre con nosotros nuestra tarjeta sanitaria, también es recomendable llevar un listado en papel de los medicamentos prescritos habituales, así como una relación de nuestras alergias y las de nuestros pequeños. No olvidemos que sin electricidad la tarjeta sanitaria de poco sirve,

Agua potable y alimentos

Esa mochila de emergencia debe disponer también de agua potable, al menos dos litros, así como filtros o pastillas potabilizadoras. Y, añade el experto, "alimentos no perecederos, mejor que sean deshidratados, con alto valor calórico y proteico; si son latas debe tenerse en cuenta si en la familia hay alguna mujer embarazada para que sean latas que pueda consumir; y también nos serviría comida militar, que puede comprarse en plataformas y que pueden durar hasta siete años".

Además, el kit debería contener pilas,baterías solares, dinamos, fósforos..., pensando quizá en poder calentar agua para preparar alimentos para los más pequeños. También un botiquín y artículos de higiene, especialmente femeninos. Y esa radio a pilas que mucha gente rescató ayer de sus armarios. "Yo incluiría una brújula y mapas locales y regionales en papel, además de cambios de ropa y mantas térmicas para mantener el calor o evitar el frío", añade Gazapo.

Papel y bolígrafo

A la habitual y recurrida navaja multiusos, nuestro experto añadiría un plus. "Un silbato para llamar la atención y un chaleco reflectante para poder ser vistos", apunta Manuel Gazapo, antes de mencionar también algo en lo que seguramente no hubiéramos pensado: "Papel y bolígrafo, por si tenemos que apuntar algo". Nuestro teléfono móvil no siempre va a estar encendido.

