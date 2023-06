Iván Redondo: "La gran pregunta es si Sánchez ha convocado estas elecciones para ganar o para bloquear"

El analista político Iván Redondo ha valorado la entrevista que le concedió Pedro Sánchez a Jordi Évole. Considera que al presidente del Ejecutivo le sienta bien el registro de mostrarse vulnerable aunque cree que podía haber dado más de sí. "Es una línea en la que Pedro Sánchez gana mucho", mantiene. Si cree que en sus últimas entrevistas está cayendo Sánchez en un error estratégico "cuando decide pinchar la burbuja del antisanchismo está enfocando por qué no se valora su gestión sin pensar que lo tenía que haber contado mejor".

Afirma Iván Redondo que nadie vota al que se queja del árbitro, en referencia a las críticas de Sánchez a la prensa 'antisanchista'. "Cuando señalas a los medios de comunicación, aún haciéndolo de manera educada estás usando una teoría noventera que es tratar a las audiencias como pasivas, estamos en el tiempo de las comunidades. La comunidad cerrada del bloque de la derecha se ha ido movilizando mucho más y la de la izquierda se ha ido dividiendo".

"Seguro que Sánchez podía encontrar puntos de encuentro con Unidas Pidemos una vez que ha querido vetar a Irene Montero"

Para Iván Redondo es importante que Sánchez hable de la unidad de la izquierda si quiere pedir el voto de ese sector. "En su entrevista niega hasta tres veces la coalición". Cree que es muy difícil decir que has integrado a Podemos. "En la recta final de campaña, una vez que queda constatado que quiere vetar a Irene Montero, seguro que podían encontrar puntos de encuentro. Debería intentar pedir el voto por la izquierda".

¿Qué establecen las últimas encuestas?

La bronca entre PP y Vox le estaría pasando factura a la centroderecha según las encuestas. "Es importante la tercera posición pero con independencia de que entren en disputa Vox y Sumar a la tercera posición, están en un nivel muy bajito. Con independencia de que tengas 29-35 escaños, Sumar en las provincias que reparten 4 o menos de 4 saca 0 escaños y en las que reparten entre 1 y 5 saca 2 y Vox 11", explica Redondo.

Hay en algunas zonas donde el PP está muy fuerte como en Galicia (Ourense, Lugo) pero en Cáceres ahora mismo hay un empate a 2. No queda nada claro en las provincias de Extremadura en este momento cuál será la fuerza mayoritaria. "Si Yolanda Díaz no da un golpe de efecto en su campaña da igual que esté cerca, tendrá muy difícil coger a Vox".

Para el analista la gran pregunta de estas elecciones es si el presidente ha convocado las elecciones generales para ganar o para bloquear y Sumar es víctima del tiempo que le ha faltado "para poder montar en el coche".

Redondo descarta repetición de elecciones en Extremadura

María Guardiola (PP) dijo que con Vox no iría ni a la vuelta de la esquina, recuerda Redondo. No cree que vaya a haber repetición electoral en Extremadura. Cree que para entender la situación actual que se vive en la comunidad hay que poner los ojos atrás y recordar cuando en 2011 ganó Monago (PP) en Extremadura con 32-30 escaños, más de 30.000 votos de ventaja, y consiguió que en votación interna Izquierda Unida le votara con el mantra 'gana el cambio gana el PP'.

María ha sacado 28 escaños, si hubiese tenido más votos que la izquierda no necesitaría a Vox aunque no llegara a la mayoría absoluta pero no suma sola y la clave es que las elecciones las ha ganado PP con motor Vox, recuerda Redondo. "Lo lógico es que va a llegar a un acuerdo con Vox empezando por un acuerdo programático pero veo difícil que Vox se conforme con eso. Creo que María Guardiola es un diamante en bruto y lleva en política activa 5 años. "María tiene que ser el clavo del abanico de todo lo que puede unir a la derecha".

"En Extremadura las personas son las que construyen los gobiernos", añade. Aconseja aGuardiola que hable con José Antonio Monago que sabe lo que es el Gobierno de la comunidad.

La recomendación musical de la semana: Extremoduro

Como cada semana Redondo propone un tema musical para lanzar un consejo en la campaña a las elecciones generales del próximo 23 de julio. En esta ocasión el grupo elegido es Extremoduro para recordar que hay que tener cuidado con el bloqueo. El colaborador de Espejo Público está convencido de que se va a imponer esta idea en las elecciones. Mantiene que en el momento en que Feijóo le diga a Sánchez si convoca para bloquear este tendrá que definirse como ya hizo Zapatero en 2004 cuando aseguró que no sería presidente si no ganaba las elecciones.