Iván Redondo: "Pedro Sánchez tiene que tener cuidado al hablar del bloqueo porque es una palabra peligrosa que usará el PP"

Apunta Iván Redondo que según el último CIS el voto joven del PP empata con el del PSOE en intención directa. Detecta un cierto cambio de paradigma y considera que el voto está desideologizado. En este momento el PP es la primera fuerza en voto directo en prácticamente rodos los segmentos excepto entre la gente entre 45 y casi 70 años, mantiene. "Es un segmento donde el PSOE siempre es poderoso pero el resto del electorado tiene que ver con la absorción de Ciudadanos (200.000 votos) y las transferencias que el PP está consiguiendo con Vox".

Para el asesor político es evidente que el PP no ha sabido explicar el acuerdo programático con Vox y que le ha hecho una donación en campaña a Vox para las próximas 5 semanas porque "tiene su razón de existencia". "El PP ha jugado muy bien con ese ajedrez aleatorio este fin de semana. Es muy difícil escuchar a Sánchez explicando los pactos en Barcelona con el PP, esa posibilidad haciendo alcalde a Collboni con los Comunes".

Según las encuestas el PSOE es el partido con menos fidelidad de voto. Algunos le dan un 58% y otros un 60% parecido al que tuvo en las elecciones municipales y autonómicas del 28M. "El dato más importante es el 1.400.000 de indecisos que tendrán que elegir entre Sánchez- Feijóo".

El 'peligroso' tema del bloque al que tendrá que hacer frente Pedro Sánchez

Reconoce Redondo que lo que más le ha sorprendido de la entrevista de Carlos Alsina a Pedro Sánchez en Onda Cero ha sido cuando Alsina ha recordado al presidente la propuesta de investidura y le ha hablado de bloqueo. "Sánchez tiene que tener cuidado si le asocian al bloqueo. Si el PSOE no entre en campaña en una semana, a pesar de los erros de Sumar, si no puedo votar al presidente al que quiero votar, votaré a la oposición que quiero. Veremos una batalla por 10 escaños entre el PSOE y Sumar que ya veremos cómo termina. La pregunta es que si no había una mayoría alternativa como él planteó en la investidura habría que dejar que gobernara la lista más votada", afirma.

Fuerte movilización de la derecha frente a una izquierda más floja

Redondo considera que ahora la derecha está muy movilizada (11 millones de votos) y la izquierda muy desmovilizada en el entorno a los 9 millones de votos. Esto tiene que ver con los indecisos. En este momento hay 800.000 personas que no saben si van a votar al PSOE o se van a quedar en casa.

Añade que un PP con motor Vox puede superar incluso los 11 millones de votos. "No cree que haya una ola reaccionaria, sino gente votando. No es el 'trumpismo', pero también es gente no votando que es en lo que tiene que centrarse la izquierda a través de las elecciones positivas".

"El plebiscito Sánchez- Feijóo es un error que ya se dio en el 28M"

Establece Redondo que ya en las elecciones municipales y autonómicas del 28M se vio cómo el plebiscito Sánchez- Feijóo es un error: "si quieres que el 'sanchismo' no te perjudique quítale el arma al PP". Cree que si la izquierda usa el pacto PP-Vox para meter miedo "al final te evaporas". "Si el PP da el click se puede poner en la pestaña de 156 de Aznar pero si lo hace mal se irá al 137 de Rajoy, es decir bloqueo: por eso hoy la palabra boqueo es peligrosa, la usará el PP. Y si eres el candidato del bloqueo Pedro Sánchez tendrá que controlar sus palabras".

La recomendación musical de Iván Redondo

Como cada semana Iván Redondo termina con una recomendación musical. En este caso se trata de la canción del grupo Molotov 'Dame el power', famosa en los años 90. Un grito por el cambio. Recuerda que no es lo mismo querer el poder que querer el Gobierno. "Debes intentar querer el Gobierno. El PP ha hecho una cosa bien, no ha querido el poder este fin de semana, es más importante la gobernabilidad. El PP ha dicho "no quiero todo el power", el PSOE lo tiene que ver".