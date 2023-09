Isabel Pantoja habría retenido en casa a su hijo Kiko cuando era adolescente por una presunta amenaza de ETA

Gema López explica en plató la conversación con esa persona que ha confesado conocer la noticia de la presunta amenaza de ETA a la familia de Isabel Pantoja con estas palabras de la propia cantante: “Menos mal que yo me libré”.

La periodista Chelo García-Cortes, niega tener conocimiento alguno sobre la confesión de Kiko Rivera: “Yo no tenía conocimiento y yo he tenido mucha relación con Pantoja y no me lo ha contado nunca”. Y cuando le preguntan por una posible invención de la noticia: “Yo no creo que Kiko tenga que inventarse esta historia, pero de verdad es la primera vez que lo oigo y a mí ella nunca me había dicho que alguien ha sido amenazado”.

Preocupante e impactante nuevo episodio en la vida de Isabel Pantoja

Nacho Gay, otro periodista que participa en la tertulia de “Más Corazón”, considera que podría ser verdad lo que cuenta Kiko, porque muchos famosos estuvieron amenazados: “Hubo listas, no solo las que descubrió la Policía y la guardia civil en las intervenciones que hizo a ETA, sino listas filtradas e interesadas por la propia banda”. Pilar Vidal nunca había escuchado este trauma de la familia Pantoja, le extraña y, por eso la pone en cuarentena: “Es verdad que aquella época, el objetivo de la banda terrorista ETA, eran familiares o hijos de gente conocida, pero me extraña que jamás se haya filtrado”

Así fue el momento en que La Pantoja le comunica a su hijo la amenaza

Kiko Rivera describe con detalle cómo fue el momento en que su madre le recoge del colegio: "Yo estaba en el colegio, en el internado, y de repente aparece mi madre a recogerme, me saca de la clase y me lleva para casa. Me mete en casa y me tiene 15 días sin salir. Venían amigos a verme, pero no podía salir de casa. No me dejaba salir ni al jardín. Yo no entendía nada".

Isabel Pantoja no dejó que su hijo se relacionara más allá de los muros de su casa de La Moraleja: "Con los años, me comentó que había estado amenazado por ETA. ¿Tiene sentido? Puede tenerlo. ¿Que sea verdad? No lo sé. Cuando me lo dijo estaba llorando de una manera brutal. No sé ya que pasó. Luego me quedé otros 15 días encerrado por si acaso me seguían buscando".

Rocío Jurado, otra de las artistas amenazadas por ETA

Los Pantoja no fueron los únicos que estaban en las listas de la banda terrorista. Rocío Jurado fue otra de las artistas que estaban en su punto de mira. Ana Obregón también fue uno de sus objetivos. La actriz temió por su vida ya que ETA la estuvo amenazando durante años. Y el caso más grave fue el de Julio iglesias Puga, 'Papuchi'. El padre de Julio Iglesias estuvo secuestrado por ETA durante 20 eternos días. Esta fue la principal causa por la que Chábeli, Julio y Enrique dejaran a su madre en Madrid y se fueran a vivir a Miami con su padre.