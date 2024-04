Begoña Gómez: "Me imagino la vida con Pedro y mis hijas allá donde nos lleve el futuro"

Hace unos años, Begoña Gómez y Pedro Sánchez participaban en el programa de 'Dos días y una noche', presentado por Susanna Griso. El programa se grabó en 2016 y su carrera como presidente de España todavía no había empezado, tendría que esperar tres años más.

A raíz de lo ocurrido durante estos días, donde Pedro Sánchez anunciaba un parón en su agenda política para reflexionar sobre si debía continuar o no al frente del Gobierno, en esta entrevista parecen haber viajado al futuro y saber qué ocurriría ocho años después. Unas palabras de Sánchez que ahora cobran cierta importancia, incluso resultan premonitorias.

La presentadora lanza al actual presidente de España una pregunta muy relacionada con la actualidad: "¿Qué es más difícil de lidiar? ¿Las crisis en política o las crisis en pareja?"

Tras pensárselo, Sánchez respondía con firmeza que "las segundas —las crisis en pareja— son más emocionales, te importan mucho más. Las otras las puedes relativizar. Al final, lo importante está en casa". "Lo otro también es muy importante, pero no te afecta tanto al día a día. A lo mejor un día que he discutido con alguna de mis hijas o con Begoña, pues lo llevo peor", añadía y terminaba explicando que "tiene la facilidad de dejar las cosas del trabajo cuando entro en casa, pero si algún día no va bien en mi casa, sí me lo llevo al trabajo".

En este programa se es testigo del amor que ambos se expresan sin ningún tipo de tapujo. Además, Begoña siempre lo ha tenido claro, por eso a la pregunta de Susanna sobre si se veía en Moncloa, la mujer de Sánchez respondía que ella se imagina la vida "con Pedro y con mis hijas. Entonces, allí donde nos lleve el futuro, pues me lo imagino juntos".

Pedro Sánchez anuncia su continuidad en el Gobierno

Tras un largo fin de semana de reflexión, Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana su decisión. En una declaración institucional emitida en directo desde la Moncloa, Sánchez lo anunciaba: "He decidido seguir". Un anuncio que probablemente ha sido la decisión más difícil de su carrera y por la que se ha tomado cinco días para meditarla.

"Queremos agradecer, de corazón, las muestras de solidaridad y empatía de todos los ámbitos sociales (...) Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi decisión, quiere compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España", ha declarado asegurando que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, ya había sido informada de ello.

En su declaración, también ha querido pedir que "la mayoría social se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo".

Cinco días de reflexión

El presidente Sánchez decidió cancelar su agenda oficial para "reflexionar" sobre si merecía la pena seguir al frente del Gobierno de España. El detonante de esta crisis fue la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción. Lo calificó como una campaña "de acoso y derribo" por parte de la derecha y ultraderecha.

Durante este tiempo, nadie se ha atrevido a predecir lo que iba a ocurrir hoy. Simpatizantes, militantes, ministros y compañeros del PSOE han aprovechado el fin de semana y la celebración del Comité Federal socialista en la sede de Ferraz para apoyar al presidente del Ejecutivo y pedirle que se quede.

