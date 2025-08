Una experta desvela cómo contabilizan las muertes por calor: "Con un sistema de vigilancia diaria de la mortalidad"

España atraviesa una ola de calor, y con ella, aumentan las muertes asociadas a las altas temperaturas. Durante el mes de julio tuvimos 1060 fallecidos por calor, lo que supone un 57% más que el año pasado. Pero, ¿cómo se sabe si realmente una muerte está originada por las altas temperaturas o por otro motivo?, Diana Gómez, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, ha resuelto esta pregunta en Espejo Público.

Según ha explicado la experta: "Nosotros contabilizamos las muertes por calor con el sistema de vigilancia diaria de la mortalidad, que esto hace estimaciones de los excesos de mortalidad y de la mortalidad atribuida al calor. Para ello tenemos en cuenta lo que ha pasado los 10 años anteriores, y recibimos diariamente las defunciones de los registros civiles y con esto tenemos un modelo estadístico que calcula si hay un exceso o no, con respecto a lo que se espera con los años anteriores".

"Los umbrales de temperaturas son diferentes en cada punto de España"

Para calcular las muertes por altas temperaturas, los expertos tienen en cuenta los umbrales de temperatura de impacto en salud, "que son diferentes" en cada zona de España, y calculan cuáles son atribuidas a las altas temperaturas.

"El calor tiene un efecto sobre las enfermedades crónicas"

A la pregunta de Miquell Valls de cómo saben si una persona muere por una ola de calor, Diana ha contestado en Espejo Público:"En nuestro sistema tenemos muerte por todas las causas, pero no podemos saber realmente si es por ola de calor o por calor, lo que sí sabemos es que el calor tiene un efecto sobre las enfermedades crónicas, sobre todo en las personas vulnerables".

En el plató de Más Espejo no han querido pasar la oportunidad de opinar sobre el titular que ha publicado el diario ABC en el que dice: "Nos deprime el calor extremo, las hospitalizaciones psiquiátricas y el riesgo de suicidio han aumentado en los periodos de canícula, sin llegar a tanto, muchas personas tienen ansiedad y depresión".

La opinión de Gonzalo Miró sobre el calor

El colaborador Gonzalo Miró piensa que el titular es cierto, ya que ha reconocido que: "El calor me afecta mal, detesto el calor, lo que me gusta es que llueva en invierno"; por su parte, Alonso Caparrós ha dicho que "el calor o el frío cuando es extremo" te pone de mal humor, y sobre todo, "no poder descansar ni dormir bien".

