Orinar sobre una picadura, los cortes de digestión... Socorristas desmienten algunos de los grandes mitos del verano

Cada verano se repiten los mismos consejos: no te bañes después de comer, orinar sobre una picadura e incluso si el mar está tranquilo no hay peligro, pero, ¿que hay de cierto en ellos y qué no?

Dos socorristas de Cruz Roja en las playas de Chiclana de la Frontera en Cádiz han decidido lanzar un video explicativo en el que desmontan con claridad los mitos más populares del verano. Y advierten que muchas de las creencias que solemos escuchar de forma frecuente pueden ser incluso peligrosas para nuestra salud o no servir para nada.

Mitos más populares

Uno de los mitos más extendidos es el supuesto remedio para las picaduras de medusa: orinar sobre la zona afectada. Los socorristas han explicado que esta práctica no solo es innecesaria, sino que incluso puede ser peor ya que puede irritar aún más la zona afectada. En su lugar, lo recomendable en este caso es limpiar la picadura con agua salada, que es lo más adecuado para aliviar la zona irritada.

Otro error común es asociar el mar en calma con la seguridad. Las corrientes son muchas veces invisibles, pero son muy peligrosas: "La mayoría de las veces parece que el agua está tranquila pero hay muchísimas corrientes que no se ven a simple vista", han advertido, lo que incrementa el riesgo de accidentes en el agua, incluso cuando no hay olas.

La protección solar es otro de los temas que han incluido. Algunos bañistas creen que con aplicarse crema una sola vez es suficiente, pero los expertos lo han desmentido. Lo recomendable es aplicarla al menos cada dos horas, especialmente después de cada baño o en casos de sudoración excesiva ya que si no utilizamos una protección adecuada el riesgo de quemaduras solares puede llegar a ser muy alto.

Y respecto al temido 'corte de digestión', los socorristas han explicado que realmente no existe una parada digestiva como tal, sino que se produce un shock térmico por el cambio tan brusco de temperatura entre el cuerpo que se encuentra caliente y el agua fría. Para evitar que esto suceda, recomiendan que entrar al agua de forma progresiva y sin saltar, especialmente tras comidas fuertes o grandes exposiciones al sol.

El mensaje que quieren enviar es: conocer lo que realmente funciona y lo que no para poder evitar incidentes que son más comunes de lo que parecen.

