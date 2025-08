Rafael Narbona mide 1,61cm y se queja de su discriminación: "Es un prejuicio machista"

Hacer comentarios sobre el aspecto físico de una persona nunca es correcto pero parece que todavía si nos referimos a hombres y altura hay barra libre.

Rafael Narbona mide 1,61 centímetros y dice que a día de hoy la discriminación por altura existe pero que pocos se quejan de los que se ríen de un hombre por ser bajito.

Casi nadie se atreve a hablar de este tipo de completos y cuando él lo hace le dicen que es un acomplejado por no entrar en el 'ideal masculino'.

"Medir 1,61 no me hace menos hombre. Lo que duele es que aún haya quien piense que sí", dice, de los 15 a los 19 me costó mucho encontrar pareja o tener relaciones". ¡Dale al play!