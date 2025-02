Habla la madre de la joven que falleció por un conductor kamikaze: "Lleva siete años eludiendo la cárcel, no me creería su perdón"

Tras la última sesión del juicio al conductor kamikaze que acabó con la vida de una menor en Gurb (Barcelona), Celia, la madre de la fallecida ha hablado con Susana Griso en directo.

Para contextualizar esta historia hay que remontarse siete años atrás. Meritxell Yebra, la víctima, había salido de fiesta con sus amigas y su padre quedó en recogerlas en la discoteca en la que estaban. Sobre las seis de la mañana, un conductor circulaba en sentido contrario a gran velocidad; recorrió 12 kilómetros a 150 kilómetros por hora. En el camino varios conductores consiguieron esquivarle, los Mossos d'Esquadra intentaron detenerle sin éxito y finalmente, terminó impactando con el coche en el que viajaba Meritxell con su padre, su prima y una amiga.

La joven falleció en el acto a causa de un traumatismo torácico-abdominal que le provocó una hemorragia masiva. El resto de ocupantes pudieron sobrevivir.

Habla la madre

Hoy, después de la cuarta sesión del juicio, en declaraciones a Espejo Público, Celia ha contado que durante todo el juicio el acusado solo objetaba que "no se acordaba de nada, y no sabía responder a nada".

El programa ha tenido acceso a estas declaraciones donde el conductor aseguraba que "si hubiera estado en perfectas condiciones hubiera hecho otra cosa. Hubiera parado, frenado" porque nunca ha tenido un accidente, pero que ese día su cabeza "no era capaz de funcionar porque estaba nublado".

Ante esto, Celia ha señalado que ayer apareció un factor que no se había tenido en cuenta hasta ahora. "La posición de los vehículos daba una posición de superioridad al conductor que mató a mi hija porque él tenía mayor visibilidad y a un con eso no hizo ninguna maniobra de freno o de evasión y para nosotros esto es un agravante" apunta y confirma que van a pedir más años de cárcel por ese motivo.

Siete años eludiendo la cárcel y sin perdón a la familia.

Durante el juicio el acusado aseguraba haber preguntado a los Mossos si había "hecho daño a alguien después del accidente", algo que han negado desde el principio los agentes. Esto ha enfadado a la familia, porque según la madre el presunto asesino ha señalado que se lo preguntó "al único mosso que no puede responder porque falleció hace unos años".

Durante estos años los padres de Meritxell no han recibido ningún perdón. "No me lo habría creído tampoco" dice con contundencia Celia porque "sino no llevaría siete años evitando entrar en la cárcel.

