El padre de la menor muerta tras chocar con un kamikaze: "Cuando llegué a la puerta de mi hija, mitad del coche había desaparecido"

Han pasado siete años del trágico accidente en el que Meritxell, una chica de 17 años perdía la vida en la carretera C17. Hoy el conductor que provocó el siniestro se ha sentado en el banquillo de los acusados. Ocurrió un domingo de marzo minutos antes de las siete de la mañana. Marc T. , de 47 años, se incorporó con su Peugot 508 a la carretera y empezó a circular en dirección contraria a la permitida durante 12 quilómetros a 150 quilómetros por hora.

Varios vehículos consiguieron esquivarle, incluso los Mossos d'Esquadra que habían sido alertados y circulando en sentido correcto le hicieron señales lumínicas para que parara pero el kamikaze que se encontró al coche policial de frente no varió su trayectoria y continuó la marcha poniendo en peligro a varios coches.

"Lejos de detenerse, desplazarse hasta el arcén o llevar a cabo cualquier otra maniobra que hiciera cesar aquella situación de peligro, continuó conduciendo a gran velocidad", describe el fiscal en su escrito.

El accidente en Gurb

Minutos después a la altura del kilómetro 64,8 en Gurb (Barcelona) chocó frontalmente con un Jaguar XE en el que viajaban 4 personas, un hombre, su hija Meritxell, la prima de la chica y una amiga. Como consecuencia del siniestro, Meritxell de 17 años falleció prácticamente en el acto. La menor sufrió un traumatismo torácico-abdominal, que provocó una hemorragia masiva.

El resto de ocupantes tuvieron que ser evacuados por los Bomberos de la Generalitat y fueron trasladados a distintos centros hospitalarios con varia heridas.

En el momento del accidente, el acusado dio positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa de 0,62 mg/l (miligramos por litro de aire espirado), más del doble permitido. También dio positivo por cocaína.

Primera sesión del juicio: declara el padre de la víctima

Hoy en la primera sesión del juicio han declarado las tres personas que sobrevivieron al accidente. El primero ha sido el padre de la menor que conducía el Jaguar . "Fue un segundo, vi un coche que me golpeaba, un impacto tremendo, lo primero que noté es ese olor a hierro retorcido, después del golpe no me desmayé, abrí la puerta y pude salir, fui a sacar a las chicas, cuando llegué a la puerta de mi hija la mitad del coche había desaparecido". Con estas palabras ha relatado Alfons como fue la colisión. Esa noche acababa de recoger a su hija y a las otras dos jóvenes en la discoteca y estaban regresando a casa cuando el kamikaze se cruzó en su camino.

"Cuando llegué a la puerta de mi hija la mitad del coche había desaparecido"

"La pérdida de Meritxell nos ha creado un vacío. Quería estudiar derecho para ser abogada como yo, tenía muchas ilusión, una chica fantástica con muchos amigos, hacia patinaje artístico", ha relatado el hombre que estuvo varios días en la UCI tras romperse varias costillas que perforaron sus pulmones.

Declaración de la amiga y la prima de la víctima

También han declarado la amiga y la prima de la víctima que iban en el coche. Las dos han explicado que no recuerdan nada del accidente porque se habían dormido: "solo recuerdo subir al coche y dormirme, y ya despertarme en el hospital, no sabía lo que había pasado", ha respondido Neida al fiscal.

Ella es la prima de la víctima mortal que se ha derrumbado cuando recordaba a Meritxell: "Mery era mi prima, nos llevábamos un año, éramos como hermanas, íbamos al mismo instituto y nos veíamos cada día. Un tiempo después vi como quedo el coche en la portada de un periódico, no se como salimos vivos de ahí".

Un testigo grabó al kamikaze circulando en sentido contario

En el juicio, el jurado popular ha escuchado a Carles. Aquella noche también, circulaba por la misma carretera cuando vio al vehículo que iba en sentido contrario. Decidió ponerse en paralelo e intentar hacerle señales para que parara pero no lo consiguió. Grabó con su móvil un trozo del recorrido. "Yo pitaba y no sé inmutaba , como un kamikaze, le lancé un boli, un destornillador , todo lo que tenía... y en ningún momento se inmutó hasta que vi como colisionaba con un Jaguar", explica.

La familia pide justicia

Alfons y Cèlia, los padres de la menor fallecida han llegado minutos antes a a la Audiencia de Barcelona. Meritxell era la mayor de tres hermanas. "Espero que se haga justicia y que esté hombre vaya a la cárcel. No es de recibo que haya estado 7 años no haya estado en prisión", nos cuenta la madre que estuvo a punto de perder también al marido. "Lo que queremos es que no quede como un accidente, si va a 150 kms por hora en contra dirección no podemos dejar que se quede como cualquier otro accidente", añade el padre minutos antes de declarar como testigo en el juicio.

El acusado se enfrenta a 13 años de cárcel

El fiscal Félix Martín solicita una pena de 13 años de prisión para el kamikaze por conducción bajo los efectos del alcohol, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Además reclama una indemnización de casi 350.000 euros para los padres y las hermanas de la menor fallecida, así como las otras dos jóvenes que viajaban en el vehículo y resultaron heridas en el siniestro.

Félix Martín, pide también que se le prohíba conducir cualquier vehículo durante nueve años, y que permanezca en libertad vigilada otros cinco, una vez cumplida la eventual pena de cárcel. Los abogados de la familia reclaman 19 años y 9 meses de cárcel . El letrado de la defensa , Carles Monguilod, pide 4 años de prisión por conducta negligente pero no voluntaria.

El juicio continua toda la semana con más testigos y agentes de los Mossos d'esquadra. El acusado declarará el próximo viernes.

