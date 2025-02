El dolor de la madre de la menor muerta tras ser arrollada por un kamikaze: "Esta ha sido la experiencia más traumática de mi vida"

La muerte de una hija, una familia rota y un testimonio desgarrador. "Abrí la puerta, pude salir del vehículo, y lo que hice fue ir a sacar a las chicas, lo que pasa que cuando llegué a la puerta de mi hija, no había puerta. Ya no había coche, la mitad del coche había desaparecido". Son las palabras de Alfonso, el padre de Meritxell, declarando en el juicio por el caso de su hija.

Los padres de Meritxell, la joven fallecida con tan sólo diecisiete años a causa de un kamikaze que conducía en dirección contraria en Gurb (Barcelona) hace siete años, han hablado con Susanna Griso en directo.

Habla el padre de la víctima

"Lo que esperamos con este juicio es que no quede como un accidente", señala. Alfonso asegura que este caso no puede quedar como si fuera un accidente "habiendo un conductor en dirección contraria, a 150 kilómetros por hora, en una autovía y durante 12 kilómetros".

En siete años el presunto autor de los hechos no ha pasado ni un sólo minuto entre rejas "por eso mismo, por tratarlo como un accidente, y es un homicidio" asegura Alfonso.

El padre de la víctima ha contado en directo la sucesión de los hechos. Él era el encargado de ir a recoger esa noche a su hija y al resto de tripulantes del vehículo, la prima y la amiga de Meritxell. "Cuando volvíamos de la discoteca por la carretera justo había un cambio de rasante, una curva y, no lo vi, cuando lo vi ya lo tenía encima". Alfonso cuenta que el impacto fue tan tremendo que arrastró su coche más de 3 metros hacía atrás y el coche llegó a quedar encima de la mediana de hormigón. "El golpe fue brutal", concluye.

Habla la madre de la víctima

Celia, la madre de Meritxell también ha querido contar cómo ha vivido este trágico suceso. "Ha sido la experiencia más traumática de mi vida, no se la deseo a nadie". Rota de dolor Celia asegura que fue un golpe muy duro, incluso la manera de cómo se enteraron de la noticia. "Hasta que no llegamos al hospital no nos dijeron nada".

La madre de Meritxell ha agradecido el apoyo de las personas que en esos momentos estuvieron con la familia y le mostraron su cariño. "Mi hija era muy querida, fue increíble la de gente que nos vino a dar su pésame. Gracias a eso estamos donde estamos hoy, esto no se supera, estamos en el camino".

Hablan los hijos del presunto homicida

Durante el juicio han declarado también los hijos del acusado, su mujer había fallecido dos años antes del accidente y los hijos aseguran que él no se encontraba bien. "Él lo pasó mal, estaba mal, alguna vez lo escuchamos llorar en su habitación". Aunque en el momento del accidente, las pruebas pertinentes al presunto kamikaze dieron positivo en alcohol y drogas, sus hijos han declarado que nunca bebía alcohol, que no acostumbraba a salir e incluso que no tenía apenas amistades.

Siete años sin dormir, siete años sin vivir y una noche que la familia de Meritxell recordará para siempre. Nada podrá devolverles a su hija pero sí la esperanza de que se demuestre que no fue un accidente sino un homicidio, ahora sólo les queda esperar sentencia.

