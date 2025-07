Gonzalo Miró, tras la absolución de Ana Duato: "Decidió tomar un camino muy valiente y corrió un gran riesgo"

Gonzalo Miró ha querido dar su opinión sobre la reciente sentencia del "caso Nummaria" durante Más Espejo. El colaborador ha mostrado su alegría frente a las novedades, ya que dice tener aprecio personal a ambos implicados: Ana Duato e Imanol Arias.

"Corrió un riesgo que no todo el mundo hubiera estado dispuesto a correr"

Miró ha mostrado especial apoyo a la actriz Ana Duato, quién considera que: "Decidió tomar un camino muy valiente, fue muy castigada por hacerlo y corrió un riesgo que no todo el mundo hubiera estado dispuesto a correr". Por todo ello, dice alegrarse de que haya salido absuelta de los cargos de los cuales se le acusaba.

80 años para el asesor fiscal

La Audiencia Nacional ha condenado con casi 80 años a Fernando Peña, el asesor y principal responsable del caso. Esta cifra es la suma de los 4 años que supone cada uno de los delitos fiscales, de los cuales cumplirá solo un máximo de 12 años, además de por haber sido imputado por falsificación documental y solvencia punible.

2 años para Arias y absolución para Ana

Para los actores, la sentencia ha resultado en 2 años y 2 meses para Imanol Arias, y la absolución de Ana Duato y su marido, también implicado en la trama, Miguel Ángel Bernardeau. Una sentencia que llama la atención por la notable diferencia entre los dos compañeros de profesión.

Beatriz de Vicente, abogada y habitual en Espejo Público, ha explicado que esto se debe a que "Imanol tenia indicios criminales muy solventes y decidió pactar". Confesar que era conocedor del delito, le ha beneficiado porque sus delitos fiscales no superan individualmente los dos años, por lo que no entra en prisión. Por otra parte, Ana siempre se ha acogido al argumento de que ella no tenía conocimiento de la estructura societaria que había sido creada para evadir impuestos. Por este motivo, según explica la penalista, existe "una duda razonable, que tiene que resolverse a su favor" y que le lleva a salir impune.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.