Gema López, sobre la depresión de Ricky Rubio: "Él ama el deporte y el baloncesto, pero no todo lo que hay alrededor"

Ricky Rubio sorprendía a todos con su entrevista en La Sexta en Lo de Évole, abriéndose en canal ycontando la depresión que atravesó y que casi le cuesta la vida: "Un día dije que no quería seguir, ya no con el baloncesto, sino con la vida".

"Si no me llega a esperar, creo que no me lo hubiese perdonado"

En 2015 las cosas en la vida del jugador de baloncesto empezaron a ir mal: "Veía a mi madre como nunca. Yo creo que me esperó para morir, sino me llega a esperar creo que no me lo hubiese perdonado nunca", confiesa el deportista en la entrevista.

Una entrevista que ayudará a muchos jóvenes

La colaboradora de Espejo Público,Lorena Vázquez, ha reaccionado a la entrevista de Ricky Rubio: "Qué generosidad por parte de Ricky. Ha sido una entrevista en la que el deportista se ha puesto en contacto con Jordi Évole, y no al revés, y que puede ayudar a muchos jóvenes que se enfrenten a ser un adolescente, y de repente se conviertan en un deportista de élite".

Si él pusiese volver a jugar sin ser Ricky Rubio, lo haría ahora mismo

Gema López confiesa que: "Ricky Rubio ama el fútbol, el baloncesto y todo el deporte, pero no puede con todo lo que hay alrededor. Si él pudiese volver a jugar sin ser Ricky Rubio, lo haría ahora mismo. Cuando él despuntó tenía tan solo 14 años, y lo que en un principio vio como un juego, se convirtió en una presión donde él pensó que nunca estaría a la altura. Todo esto lo llevó a tener que dejarlo todo".

