Rubén de Gracia, experto en fiscalidad, sobre la condena de Imanol Arias: "Hacienda pierde más casos de lo que creemos"

Imanol Arias cerraba uno de los capítulos más oscuros de su vida tras su guerra judicial con Hacienda. La Audiencia Nacional condenaba al actor a dos años y dos meses de cárcel mientras que Ana Duato quedaba absuelta.

Esta sentencia pone fin al Caso Nummaria cuya investigación comenzó hace 9 años y que involucraba a los actores en un supuesto delito de evasión de impuestos. Se sabe que el actor habría defraudado 2,7 millones y su compañera 1,9 millones a las cuotas del IRPF.

La condena Imanol deriva del pacto al que llegó con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de reconocer la comisión de cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013 y reintegrar los 2,2 millones.

Hablamos con Rubén de Gracia, economista experto en fiscalidad, que asegura que "si Imanol no hubiera pactado, también habría sido absuelto". "Si tu dices que no sabes nada y Hacienda no puede demostrar que sabías todo, te tiene que absolver". ¡Dale al play!