Gómez Borrero: "El Papa Francisco nos está dando muchas sorpresas"

"Lo llamo un libro nocturno", asegura Paloma Gómez Borrero en referencia a lo rápido que ha publicado "De Benedicto a Francisco", un libro en el que cuenta los secretos de a elección del argentino Jorge Bergoglio como Papa Francisco. "Por la mañana trabajaba y por la noche escribía un capítulo y lo mandaba. Así hasta el final. De hecho todavía no lo he leído entero", confiesa.

Corrupción, espionaje, traición, malversación ... se ha dicho mucho sobre las causas probables de la renuncia de Benedicto XVI. "Él renunció no porque no pudiera con el trabajo, sino porque no se sentía capaz de llevar a una Iglesia que necesita que la dirijan con fuerza", asegura Gómez Borrero. Al nuevo Papa Francisco, Gómez Borrero lo llama "el Papa shock. Porque nos está dando contínuas sorpresas. De momento, ni siquiera vive en el Palacio Apostólico, donde suelen vivir los Papas, sino en el hotel de los Monseñores. Además, duerme poco y se detiene en detalles que a otros les parecen nimios como no encender luces si no se necesitan o cosas por el estilo", dice.

Sobre las expectativas que su elección ha provocado en todo el mundo, Paloma Gómez Borrero se muestra cauta. "Tiene mucho trabajo por delante y yo estoy a la espera. No es un hombre de curia, no conoce sus entresijos. No olvidemos que este es el Gobierno de la Iglesia. Aunque yo creo que lo que intenta es conocerla mejor."