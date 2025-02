Gema López, sobre los mensajes de Manu Tenorio a mujeres en redes sociales: "Son del tipo "Madre mía, cómo me pones" ó "Estás tremenda""

Si durante semanas se ha hablado del futbolista Iker Casillas como un conquistador nato en redes sociales, ahora las mamarazzi (Laura Fa y Lorena Vázquez) han revelado que Iker no es el único que usa Instagram para intentar ligar. Aseguran que han hablado con varias mujeres que aseguran que el cantante Manu Tenorio les ha enviado mensajes subidos de tono. Cuentan que se trata de mujeres famosos y en su mayoría casadas que han hecho caso omiso de los mensajes del cantante. "Tú tienes pareja y a lo mejor tiras la caña también a mujeres que tienen pareja", comentaba Lorena Vázquez.

La periodista Gema López ha añadido que se trata de "mensajes escuetos, directos y bastante sencillitos", del tipo "Madre mía, cómo me pones" ó "Estás tremenda". "Está casado y estas mujeres que señalan las 'mamarazzi' también estarían casadas", añade.

La mujer de Manu Tenorio no has querido hacer declaraciones sobre el asunto

Espejo Público se ha puesto en contacto con la mujer de Manu Tenorio, que ha quitado importancia al asunto respondiendo que estaba reunida en el trabajo y no podía responder a ese tipo de mensajes. "Es un cantante, es un conquistador también", defendía la colaboradora Pilar Vidal.

Vidal ha salido en defensa de esta actitud del artista: "Yo creo que estar a dieta no implica no ver el menú", mantenía. "¿Pasa algo por qué un hombre le diga a una mujer aunque esté casado que es guapa?", se pregunta. Le define como un conquistador debido a su profesión como cantante y mantiene que ella conoce al matrimonio y sabe que se quieren mucho y siguen muy unidos. "Es una pareja que de la adversidad ha encontrado la fuerza. Creo que Silvia no es celosa y estar con un cantante es como estar como un futbolista".

"Para estar con un cantante no tienes que ser celosa, yo no podría porque van a conciertos y hay fans que se sobrepasan y no lo puedes controlar", destacaba Vidal.

