Francisco Núñez, sobre los audios de Koldo ordenando espiar a dirigentes del PSOE: "Es una vergüenza para nuestra democracia (…) acabar con la legislatura es urgente"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha valorado en Espejo Público uno de los audios de Koldo García, en el que ordena presuntamente espiar a dirigentes del PSOE, entre ellos, Susana Díaz, hechos que ocurrieron en el momento de la crisis interna de 2016.

La propia Susana Díaz reaccionaba diciendo que "cuando veo estas grabaciones me parece lamentable, infame, y no creo que se tenga que llegar hasta ahí, jamás debieron militar en el PSOE. Es muy duro todos los días desayunarse una grabación, un titular, ya no me afecta, solo me afecta por lo que veo sufrir a los militantes, que lo están pasando mal".

"Es una vergüenza para nuestra democracia"

Preguntado sobre qué supone todo lo que estamos conociendo del PSOE hasta el punto de ese espionaje interno, Núñez considera que "es una vergüenza, es una vergüenza para nuestra democracia y los españoles no se merecen esto por parte del PSOE y del señor Sánchez. Por eso, acabar con la legislatura es urgente para que llegue un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, un gobierno con sentido de Estado, un gobierno sensato y que de la mano de Feijóo devuelva a España del lugar del que nunca debió salir".

"Me provocan bochorno y vergüenza"

Acerca de los audios "repartiéndose mujeres como si fueran mercancía", Núñez señala que "a mi me provocan bochorno y vergüenza, espiarse entre compañeros, hablar de mordidas, de mujeres de esa forma tan zafia, es desde luego vergonzoso y para nada representa a la política, esto es algo que debe investigarse y debe llevarse hasta el final, pero sin lugar a dudas demuestra la calaña de la que estaba hecha el entorno de Pedro Sánchez".

Nuevos audios entre Koldo y Ábalos sobre mujeres y la ropa que debían llevar a las citas

En las últimas horas, han salido a la luz nuevos audios que revelan cómo Koldo García usó a colaboradores para espiar a dirigentes del PSOE, pero también figuran conversaciones entre él y el ex ministro de Transportes hablando de mujeres.

Se escucha como José Luis Ábalos le decía a su exasesor cómo tenían que vestir y posar las mujeres: "Cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver culo", decía Ábalos.

Son unos audios que ha encontrado la UCO en los dispositivos de Koldo García y no solo aparecen Ábalos y él, también otros hombres desconocidos que querían servicios sexuales con mujeres: "Gorrión, que estoy yo pensando que por qué no me traes una cubanita para este fin de semana", se escucha en uno con fecha de 5 de octubre de 2021.

En otro comentario de índole sexual, Koldo García le indicaba a una mujer la vestimenta que debía llevar a una cita concertada el 10 de diciembre de 2022. "Si es con una camisa con botones lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho hacia el borde, abrir los botones, o uno... o la de lino que es transparente totalmente y que se vea el pezón por delante y buscar posiciones sin querer, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero...".

Y ese mismo día hay otro audio en el que le comenta que "igual debes probar sin nada debajo" o que probara con prensas como "la de cuero recta o la de vuelo". Si bien, lo más importante, recalcaba Koldo, era "buscar posiciones depende de qué ropa lleves".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com