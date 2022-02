Francisco Igea: "Hay 2 cosas claras en la vida: Hemos de morir y yo no voy a votar a Mañueco"

Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a las elecciones de Castilla y León del próximo 13F, acaba de superar el coronavirus y bromea afirmando que la enfermedad le ha dejado la secuela del optimismo. "Siempre hemos sido muy de Tezanos", dice entre risas. "La otra vez el CIS lo clavó en la Comunidad, el hecho cierto es que la encuesta que clavó el resultado en la comunidad autónoma en 2019 fue la del CIS y a nosotros nos dio un poquito menos de lo que sacamos al final", señala. Tezanos les da para las elecciones del 13F entre 2 y 5 escaños.

Anima a los ciudadanos a votar a quienes ocupan "el espacio moderado de centro para que no acabemos dependiendo de quien no queremos acabar dependiendo". Descartan apoyar a Alfonso Fernández Mañueco (PP) porque lo define como "un candidato deshonesto que ha convocado elecciones cuando no tocaba y cuando había un Gobierno que funcionaba". "En política alguna vez tendrá que suceder que la mentira tenga un castigo y hemos decidido que un señor que nos estafa una vez no nos estafa dos".

No cree que en el PP vayan a estar muy contentos después del resultado electoral de este domingo. "Esto ha sido una irresponsabilidad notable para la comunidad y el propio PP, vamos a poner el programa encima de la mesa: nuestras políticas liberales de fiscalidad, ley de mercado abierto, repoblación, reforma de la atención primaria y problemas de la Comunidad. El que más liberal se haga más opciones tiene", señala. " Dos cosas ciertas hay en la vida: Hemos de morir y yo no le voy a votar a Mañueco como presidente", asegura.

Mantiene que se está generando desafección a la política entre la población "tratando a los ciudadanos como si fueran imbéciles" y cree que Vox ha surgido por esta circunstancia. "Me he hecho dos campañas sin prometer una sola infraestructura. Ahora me voy a presentar no prometiendo el helipuerto de Ávila sino poniéndolo en obras, no prometiendo la unidad de radioterapia sino con las obras haciéndose. Así hay que presentarse a las campañas, con lo hecho".

Ve excesivo el acercamiento de algunos candidatos a la ganadería en esta campaña: "Ya le dije a Mañueco que Casado ande con cuidado o acaba con garrapatas en esta campaña. Está siendo un poquito excesivo. El sector primario de esta comunidad tiene muchísimas necesidades pero es un problema de márgenes. Tenemos que hacer una política que permita que esos márgenes se agranden .A parte de tener un ministro idiota el problema esencial es otro. Hay mucha gente que se dirige a esta comunidad disfrazado de montería que es una de las más industrializadas de este país y no saben muy bien a dónde van y estamos cansados de que la gente piense que más allá de la M30 no hay vida inteligente".

Puedes ver la entrevista al candidato de Ciudadanos a las elecciones de Castilla y León, Francisco Igea, en Espejo Público a través de Atresplayer.