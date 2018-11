EL ROBO DEL SIGLO

Isabel Pantoja ha denunciado un robo en Cantora en el que han desaparecido multitud de objetos como trofeos y candelabros de plata. El dueño de una anticuario fue la persona que alertó a la Policía después de que un hombre le visitara ofreciéndole objetos y reconociendo que eran de Cantora. Se excusó diciendo que Pantoja le había pagado con esos objetos tras realizar un trabajo. Pero el ladrón no consiguió que el dueño comprara los objetos. Además, afirma que no tenían un gran valor económico, únicamente sentimental. "No me creo el robo, no creo nada de Isabel Pantoja", afirma Fran Rivera. También afirma que los objetos de gran valor económico los tiene bien guardados. Fran no tiene ningún recuerdo de su padre y dice estar seguro de que Pantoja no quiere devolverle sus cosas.