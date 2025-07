Críticas a Fran Rivera y Lourdes Montes, por irse a Egipto sin su bebé recién nacido, y la opinión de un pediatra: ¿Separación afectiva?

El pasado 9 de abril, Fran Rivera y Lourdes Montes se convertían en padres de su tercer hijo en común, Nicolás. Y pocos días después, la pareja hacía un viaje en solitario a Las Vegas, sin su bebé. Un acto que fue muy criticado, ya que sus seguidores no entendían cómo habían dejado al bebé en España siendo tan pequeño, y ellos habían hecho las maletas y se habían ido a tantos kilómetros de distancia.

Próximo destino de la pareja: Egipto

Ajenos a esta polémica, la pareja ha decidido emprender otro viaje durante estos días, y esta vez se han ido a Egipto. Un viaje que ha generado un debate en Espejo Público entre el colaborador Raúl García y Gema López. El colaborador critica que los padres hayan dejado al bebé lejos de ellos, ya que reconoce que "él llevó a su hijo pegado a su brazo hasta los 3 años", y por su parte, Gema López defiende que la pareja haya hecho este viaje: "Al igual que las mujeres van a trabajar cuando el bebé es pequeño, también pueden irse de viaje mientras los niños estén al cuidado de personas de confianza".

La opinión de un pediatra

Sobre si es bueno o no para el bebé alejarlo de los padres tan pronto, ha querido opinar el pediatra Cristóbal Coronel en Espejo Público: "Actualmente existen las madres que llamamos 'madres subrogadas', que si el niño está bien cuidado, bien estimulado y bien nutrido, no veo por qué no hacerlo. Lógicamente el padre y la madre son fundamentales pero de forma ocasional, por temas laborales o de ocio, en medicina no todo es blanco o negro".

"Si es un niño alimentado por lactancia artificial no hay problema"

Cristóbal Coronel ha hecho una diferenciación en Espejo Público sobre dos tipos de bebés, los que toman lactancia normal, y los que toman lactancia artificial. "Antes les decíamos a las madres que esperaran hasta los 2-3 meses del bebé para viajar, sobre todo por la lactancia, pero si el niño es alimentado por lactancia artificial, y tiene una maternidad responsable, no veo el por qué no se pueda dejar con una ama de cría responsable que lo estimule y lo alimente. El niño no tendrá por qué sufrir ningún tipo de separación afectiva", ha afirmado el experto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.