Enrique Ossorio: "Ayuso está pagando el terrible delito de querer que los afiliados la eligiesen presidenta"

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, cree que "desgraciadamente en los medios de comunicación hablan personas que no saben nada de la administración y nunca han gestionado". "Lo que me preocupa es que no solo sean de Más Madrid, sino también de mi propio partido", añade.

Señala que lleva 40 años como funcionario de un cuerpo superior de la administración y afirma que se dicen falsedades sobre ese contrato porque no hay ninguna incompatibilidad. "Si el hermano de la señora Ayuso lleva 26 años trabajando de comercial en el mundo sanitario, por el hecho de que haya tenido la desgracia de que su hermana sea presidenta de la Comunidad ese señor no se tiene que ir al paro", apunta.

Insiste Ossorio en que no hay incompatibilidad en los contratos y cree que habría un delito "si la presidenta o cualquiera hubiera intercedido para que se diese ese contrato". "No hay incompatibilidad en la ley de contratos, algunas personas mienten porque son gente que nunca ha gestionado nada y no sabe nada de esta materia", afirma el consejero.

"No se puede invertir la carga de la prueba y el que acusa a alguien tiene que demostrarlo"

Desde Génova se ha filtrado que el hermano de Ayuso habría cobrado una comisión de 283.000 euros, eso sería una comisión del 19% en un contrato de millón y medio de euros en los que costaría a 5 euros la unidad de mascarillas fpp2 ó fpp3. Cree Ossorio que Génova tiene que sacar el documento donde aparece esa cifra y "no lanzar una acusación a alguien de tu propio partido sin ninguna prueba en absoluto".

Recuerda que la época álgida de la pandemia fue "un mercado persa porque aunque el Gobierno dijo que sí suministraría el material sanitario a Madrid no llegaba ni una mascarilla y la consejería de Sanidad hizo un esfuerzo increíble trayendo aviones de China y contratando también en España". "No se puede invertir la carga de la prueba, el que acusa a alguien tiene que probarlo y enseñar el papel o quién me ha dicho que es esa cifra", añade.

Génova ha anunciado que aplaza el congreso del PP de Madrid hasta que resuelvan las dudas del contrato que firmó Ayuso para traer mascarillas. "Primero se posponía porque los congresos provinciales iban después de los regionales, luego porque había elecciones en Castilla y León y ahora porque hay que aclarar no se qué", se pregunta Ossorio.

"Si el hermano de Ayuso lleva 26 años trabajando de comercial no tiene que dimitir porque su hermana sea presidenta"

"Ayuso cometió un grave delito: Ganó unas elecciones por mayoría absoluta por trabajar durante la pandemia peor que ha tenido España en 100 años una barbaridad y todos nosotros con ella y después de ese éxito cometió el horrible delito de decir que se quería presentar al Congreso para en su caso que la eligieran los afiliados presidenta y esta pagando ese terrible delito", mantiene el consejero.

No entendería que expulsaran a Ayuso del PP: "Creo que los que han hecho mal las cosas esos son los que tienen que ser expulsados". Prefiere no dar nombres pero se refiere a aquellos que dijeron que no había habido contactos con una agencia de detectives cuando media hora después lo confirma la agencia y después dimite un responsable del Ayuntamiento de Madrid. "El mentir está muy feo, intento no hacerlo nunca".

Define a Ayuso como "una persona absolutamente honrada y que lo único que piensa es en hacer bien las cosas por el PP, los madrileños y por España". "Yo trabajo muchísimo y ella trabaja todavía más".

