Enfrentamiento entre entre Susanna Griso y la joven que dice salir de fiesta sin mascarilla: "Tu opinión es demencial"

Asegura Mónica que el toque de queda no le ha afectado en sus hábitos y sigue saliendo de fiesta igual. Entiende que no llevar mascarilla implica unos riesgos pero cree que en determinados ámbitos se permite y en otros no. "¿Miguel Bosé puede salir en la tele diciendo lo que quiere y por qué nosotros no podemos hacer lo que hacemos?", se pregunta la joven. Susanna Griso recordaba a la joven que Bosé había sido duramente criticado e incluso había abandonado las redes sociales.

"He sido la tonta o la lista diciendo lo que muchos jóvenes piensan. En febrero te decían que la mascarilla no protegían, si veías a una persona con mascarilla pensabas que eran un loco o un enfermo. Nos han hecho creer que era malo, luego que es obligatoria", señala la joven.

Mónica no entiende que hacer botellón esté mal pero te sientas en un bar con patatas fritas tomando todos del mismo bol no pase nada. Además, la joven achacaba al programa estar ganando dinero a su costa a lo que Susanna Griso no ha dudado en responderle: "Te llamamos porque eres una incauta, opinas como muchos jóvenes irresponsables pero no nos das ni un duro más. Tu opinión es demencial, no es respetable, tiene consecuencias y deberías pensar en esas consecuencias y pensar un poquito más antes de hablar", le recomendaba la presentadora.

