Karla Sofía Gascón rechaza renunciar a su nominación al Oscar: "No he cometido ningún crimen"

La actriz española Karla Sofía Gascón se ha quejado de que no se le esté escuchando cuando dice que "la mayoría" de sus antiguos tuits en X son falsos, aunque sin aclarar los que son verdaderos. Gascón se encuentra en medio de una polémica por una serie de publicaciones antiguas de contenido racista y políticamente incorrectos.

"Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme", dice en la cadena 'CNN'. La actriz añade que no piensa renunciar a su nominación en los Oscar como mejor actriz por una película en la que "me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como loca".

La polémica surgió después de que la periodista Sarah Hagi compartiera capturas de pantalla de antiguas publicaciones de la actriz en redes sociales. En ellas criticaba la vestimenta de los musulmanes, la muerte de George Floyd y la dirección de los premios Oscar.

"Ellas me conocen perfectamente. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas", señala para negar sus acusaciones. Gascón ha explicado que ha hablado con Selena Gómez y le ha asegurado no haber escrito ninguna publicación donde la insultara. También con Zoe Saldaña, ambas compañeras suyas en el reparto de 'Emilia Pérez'.

Y para apuntalar su rechazo al racismo, afirma que siempre ha "defendido a las personas negras, un pueblo que ha sido masacrado y violentado en muchas ocasiones y con el que me siendo muy identificada (por) lo que me está pasando en este momento", añade.

"Como miembro de una comunidad marginada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad", ha dicho.

Sin embargo, ha reconocido que sí escribió algunos de sus tuits y se anima a pedir disculpas, pero solo por sus 'formas'. "o primero, quiero pedir mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, presente y futuro", afirma.

Nominada al Oscar a mejor actriz

La actriz está nominada al premio a la mejor actriz en la 97 edición de los Oscar. Las otras actrices nominadas junto a Karla Sofía Gascon al Oscar a mejor interpretación protagonista son Demi Moore, Cynthia Erivo, Mikey Madison y Fernanda Torres.

Gascón es la segunda actriz española en estar nominada al Oscar como mejor interprete protagonista, tras las dos candidaturas de Penélope Cruz. Además, se ha convertido en la primera actriz transgénero nominada en toda la historia de los premios de la Academia de Hollywood.

'Emilia Pérez' narra la historia de un narcotraficante mexicano que busca someterse a una cirugía de reasignación de género y que a su vez ha generado mucha controversia.

