El vídeo del hospital de Parla que revela cómo fue el triaje de ancianos con coronavirus: "Si tiene 90 años, ni te molestes"

El facultativo comienza recalcando que las camas de la UCI no pertenecen a los hospitales, sino a la Comunidad de Madrid y son ellos quienes deben gestionar quién hace uso de ellas. "Se van a asignar al paciente que más se beneficie de ello no por gravedad, sino por años de vida recuperables. Eso es drástico, es horroroso, ojalá no nos hubiera tocado vivirlo", les dice a sus colegas.

Reconoce que ya no se está dando tratamiento a los ancianos en las residencias. A quienes presentaban síntomas de coronavirus en ese momento se les estaba dando "antibioterapia para infección bacteriana". "Si es un covid mala suerte, ¿vale?", señala el doctor.

El médico advierte que los médicos asumen incertidumbre por ese lado o por parte del ministerio asumirán decisiones drásticas en este sentido. "Serán decisiones horrorosas que les costarán la reelección política seguro, les costará su cabeza pero es necesario para la sociedad", señala.

El caso extremo, explica, es el del que se deniegue el ingreso. El protocolo que se establece es que si el caso es leve al paciente se le manda a casa: "Se le desea mucha suerte y una palmadita en la espalda". Y si es grave y se le tiene que denegar el ingreso "se le traslada a Dios sabe dónde y se le aplican medidas paliativa de confort".

Reconoce que pueden existir "pacientes graves de 80 o 90 años que llegarán saturando mal al hospital y por orden ministerial habrá que darles de alta a su casa o al circuito de desagüe que se habilite". Pide que se intente sacar a los jóvenes de las camas de UCI, ya que "a ellos no se les va a negar ningún recurso", para así tener más camas para los ancianos.

Explica este médico que si alguno de los presentes pide a la UCI el ingreso de un paciente y se lo deniegan "no es porque tengan mala leche, sino porque son los criterios de la Comunidad de Madrid".

El vídeo fue grabado en el hospital Infanta Cristina de Parla, al sur de la capital, como parte de una sesión preparatoria para un escenario inminente de colapso hospitalario.