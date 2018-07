El periodista que publicó las imágenes del robo de Cifuentes: "El vídeo lo buscamos durante meses, antes del escándalo del máster"

"Queríamos demostrar cómo un hecho de estas características podía estar realizado por un político de ese nivel", señala el periodista Manuel Cerdán.

El periodista quería "desvelar unas imágenes que durante muchos años habían estado ocultas". Destaca que la propia Cifuentes se preocupó de que las imágenes no vieran la luz. "Hicieron un borrado total, utilizaron la trituradora y esa fue la intención".

Destaca que no recibieron el vídeo en la redacción. Para conseguirlo, Cerdán ha aplicado el método de trabajo que viene realizando durante 40 años. "El vídeo lo buscamos. Se sabía que existía. No me lo mandan por correo exprés, ni me lo filtran, lo busqué durante meses, antes de que estallara el escándalo del máster".