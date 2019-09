Durante las fiestas de Vizcaya un hombre, 'Josu', recibió una brutal paliza al acudir en defensa de dos chicas intimidadas por un grupo de acosadores. "Me hice pasar por su hermano" en un intento fallido de calmar la situación.

"Fue todo muy rápido", "uno de ellos me dijo que no era su hermano y acto seguido, por detrás, me empezaron a golpear", relataba el hombre con heridas visibles en la cara. "No sé cuantos eran , sentí los golpes y me quedé medio inconsciente", al final "me desperté en la ambulancia porque perdí el conocimiento", señalaba 'Josu'.

El hombre agredido, además, manifestaba que "me he puesto 24 horas hielo en la cara y he estado con antiinflamatorios". A causa del ataque acabó con varias costillas rotas, golpes en la cabeza, en los dos pómulos y en el codo.

"Pensé en mi hija de 13 añitos que empezará a salir de juerga dentro de poco", fue la razón por la que 'Josu' no dudó en defender a las dos jóvenes. "Ambas se preocuparon por mi salud y me dieron las gracias por haberme quedado a ayudarlas".