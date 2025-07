La polémica propina de una cuenta de un bar de Málaga ha generado no solo debate en las redes sociales sino también en el plató de Y ahora Sonsoles.

Pero a raíz de este debate han salido a relucir nuevos 'abusos' de los que la gente se queja cuando va a un restaurante. José Garrido es uno de ellos que asegura que me molesta que "le cobren el pan".

"El extra que más me indigna es que me cobren los cubiertos", se queja y añade que: "lo que no pueden es cobrarte el plato y luego aparte hielo, por ejemplo". "Te tienen que advertir", le acompañaba Sonsoles.

Fernando, empresario hostelero opinaba que: "Yo creo que hay cosas que no están bien cobradas como el agua o el hielo". ¡Dale al play!