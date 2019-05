La delicada cogida de Fran Rivera: "Si el toro tiene las puntas me saca los testículos"

Aún se encuentra dolorido "porque la zona es complicada", señala. "El toro de salida no me dio opciones y me ha dado en mis partes nobles, eso duele", confesaba el torero a 'Espejo Público'.

Ha revelado que tras la cogida se someterá a un examen ecográfico "para ver que dentro del testículo no hay nada dañado".

Relata que la cogida no ha tenido tanto alcance porque el toro tenía los pitones cortados. Si el toro tiene las puntas me saca los testículos", lamenta. El próximo sábado tiene prevista una corrida en Jerez y espera estar en forma para poder torear. "Voy a estar molesto dos días y luego como se dice, a apretar un huevo contra el otro y tirar para delante", destacaba.

Rivera ha valorado el comentado gesto de Morante de la Puebla que en la Feria de Sevilla se sacó un pañuelo de su chaquetilla y acarició la del toro. Señala que en el mundo taurino ese gesto se conoce como "desplante" y está inspirado en Joselito El Gallo. "Viene a decir, mira que estoy cerca que puedo hacer esto pero luego ya está en la imaginación de la gente interpretar otra cosa", afirma.