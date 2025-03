Debate en 'Espejo Público' por si España es la estrella económica que dice 'Financial Times': "La inmigración no es buena y es mala por sí misma"

España es la nueva estrella económica. Así define a nuestro país el periódico británico de corte conservador ‘Financial Times’. En un artículo el diario analiza la crisis de la eurozona en el 2010 y explica cómo España ha conseguido remontar y convertirse, según el diario, en un referente económico.

Referente económico

¿Es España una nueva estrella económica como dice Financial Times? En su artículo el diario británico afirma que "la recuperación es visible en el alza de los mercados bursátiles y la mejora de las condiciones crediticias España recortó las prestaciones a los jubilados más acomodados, pero las aumentó para una de las poblaciones más empobrecidas de Europa, un enfoque calibrado que aún así generó déficits y deudas significativamente menores". Además, añade que "ante la dificultad de reclutar talento en un mundo que envejece, estaba cogiendo a inmigrantes mientras gran parte de Europa cierra sus puertas. También ha flexibilizado las normas de contratación, despido y trabajo a tiempo parcial".

Con esta afirmación sobre la mesa nos preguntamos si ¿la economía de nuestro país va como un cohete? La pregunta hoy en nuestro "Ring de Espejo Público" se la trasladamos a dos economistas Ángel Talavera, de Oxford Economics y a Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE Business School.

Para Ángel Talavera "los datos económicos de España son muy buenos en el contexto de una Europa que crece poco" y aunque cree que no se puede calificar como un cohete en la esfera mundial no hay duda de que en este año y el año pasado estamos creciendo muy por encima de Europa en un entorno donde muchas economías están sufriendo mucho". Crecer al 3% es buena la noticia apunta Talavera que explica que "tenemos una inmigración muy potente". Esto en España, analiza, muchas veces lo estamos viendo como un problema y según su punto de vista está entre las dos cosas".

En este análisis de la economía española apunta el profesor de economía de e Oxford Economics "es bueno que podamos atraer a gente para venir a trabajar y que creemos medio millón de empleos, pero hay que ser conscientes que esto también produce retos para España y para el mercado laboral, para el mercado de la vivienda, para la integración social, que tenemos que ser conscientes que son importantes también de admitir"

La misma pregunta se la planteamos a Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE Business School, que coincide en que nuestra economía "ha crecido mucho" pero sobre si es una estrella Javier dice que "esperemos que no sea una estrella a fugaz". Para explicar esta evolución positiva Díaz-Giménez se centra en varias razones: a España han venido 85 millones de turistas, han llegado unos 300.000 inmigrantes, la gestión de la energía ha sido muy buena y también el parón de Alemania ha ayudado a la industria española. Con las ventajas energéticas, explica el profesor de Economía en el IESE Business School, "muchas empresas industriales españolas han sabido competir y han podido competir y han apuntalado el crecimiento " a esto se une los fondos Next Generation.

Inmigración en España

Otro de los debates que ponemos sobre la mesa es la inmigración, uno de los factores que ha disparado nuestra economía, pero en el debate público parece que los jóvenes migrantes son el mayor problema que tenemos ahora mismo. Ante esta situación, el análisis de Ángel Talavera es que "es buena noticia que España pueda traer cientos de millones de personas, porque esto habla también de que es una economía atractiva, un país atractivo para vivir" pero la cara B de esta tendencia es que "traer medio millón de inmigrantes porque no tienes a nadie en España que es capaz de llenar tus empleos porque o no pueden o porque no quieren, también te dice algo del mercado laboral español, es un problema".

La conclusión para Talavera es que "no puede ser que vivamos a costa de traer medio millón de gente trabajando. Eso es algo que tenemos que tratar de mejorar". Para él este debate "tiene muchos matices, la inmigración no es buena y es mala por sí misma, tiene retos y tiene virtudes".

¿Son necesarios los Presupuestos?

En el "Ring de Espejo Público" analizamos también si se puede gobernar sin Presupuestos Generales del Estado. En siete años se han presentado tres y estamos todavía manejamos los del año 22, los que se elaboraron en ese año cuando las situaciones han cambiado mucho, no solo en la economía sino también en la geopolítica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado caer que quizá no tengamos nuevos presupuestos. Del otro lado sus socios de Gobierno exigen que haya cuentas y que se salgan adelante. Yolanda Díaz lo ha dejado claro en una entrevista este mismo martes "el Gobierno de España tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Y digo más, tiene la obligación de intentar sacarlos adelante".

¿Qué piensan los economistas? ¿Es imprescindible tener un presupuesto? Según Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE Business School opina que "un Gobierno no puede hacerse sin presupuestos. Lo que ocurre es que una vez se prorrogan los presupuestos y otras veces se aprueban unos nuevos presupuestos". Y añade que en esta situación en España "es difícil opinar sobre un presupuesto que todos desconocemos, que no sabemos cuáles van a ser sus líneas maestras. Probablemente cuando se programa un presupuesto termina siendo menos expansivo que lo que hubiera sido cuando tienes un presupuesto nuevo que tenía autorizaciones de gasto y que está adaptado a las nuevas circunstancias".

En este escenario para Díaz-Giménez "es verdad que estamos viendo que con los cambios que estamos viviendo desde la inauguración de la presidencia de Donald Trump, realmente no tener presupuestos en este año donde hay tantos cambios, donde Europa tiene que armarse, tenemos que replantearnos las prioridades, pues desde un punto de vista económico es muy complicado".

