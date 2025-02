El empresario Martín Varsavsky cree que los aranceles de Trump "son una estrategia para conseguir sus objetivos"

De nuevo nos visita en "Espejo Público" el empresario Martín Varsavsky. Es uno de los amigos de Elon Musk y defensor de las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos. Esta vez analizamos cómo ve la situación económica y política de España en esta legislatura de Pedro Sánchez. Para Varsavsky, como empresario, "Pedro Sánchez hace difícil la creación de empresas" y recuerda que cuando él vino a España "era otro clima. La izquierda española era otro clima. Estaba Felipe González, después Aznar... Felipe González era una persona que metió España en la OTAN, moderna que introdujo el euro. La izquierda anti capital, anti empresa que hay ahora, hace muy difícil trabajar aquí. Por eso yo ya vivo aquí y mis empresas están en Estados Unidos".

No es la primera vez que este empresario habla sobre los efectos de la izquierda en al economía. En otra de sus intervenciones defendía que "los maestros están a la izquierda de la gente, los periodistas están a la izquierda de la gente, los cineastas están a la izquierda de la gente, los funcionarios están a la izquierda de la gente... Así es como la gente votó a Trump y estos grupos se quedaron pasmados. En Europa y en España se viene el mismo agotamiento de la izquierda. Las obsesiones de la izquierda, el calentamiento global, el género, la culpa por ser blancos y occidentales, la empatía con los criminales, amor por culturas extrañas, estas no son las preocupaciones de la gente, estos no son los intereses de la gente. La gente quiere tener un buen trabajo, una familia, amigos, un coche, un hogar caliente en invierno y frío en verano, salir a la calle y sentirse seguros. La gente quiere vivir sin que le digan todo el tiempo lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. La gente ama a su país y no quiere ver lo pobre e invadido".

¿Hay hartazgo moral?

¿Ha sido ese hartazgo con esa izquierda lo que ha llevado a Trump a ganar las elecciones con 78 millones de votos en Estados Unidos? ante esta pregunta Martín Varsavskyasegura que "en lo económico, principalmente, porque muchas de estas medidas tienen que ver con lo económico. Cuando viene el ataque al mundo 'woke', es un ataque orientado a la ineficiencia, al hecho de tener que elegir a las personas por su raza, por su género y no por su calidad como trabajadores. El resultado son peores empresas. Por ejemplo, cualquiera de los gigantes tecnológicos norteamericanos vale cien telefónicas. La diferencia entre lo que ha ocurrido en Estados Unidos y lo que ocurre en España, a nivel de creación de empresas, España tuvo una época dorada cuando se hizo Inditex, cuando se hizo empresas como Mango, cuando la gente montaba empresas, yo en menor escala, Jazztel. Ahora es muy difícil hacer esto porque hay una cultura anti-empresa".

Defensa de las minorías

Sobre la cultura anti-capital y las 'listas cremalleras' este empresario cree que "me parece que tiene que haber la mejor gente, que no importa que sean hombres y mujeres. A mí me parece que lo mejor es cuando uno no ve la raza, no ve el género, no ve si una persona es gay o no es gay, no se obsesiona con eso y solo ve si son buenos o malos para el cargo". Martín Varsavsky apunta que "creo que en Estados Unidos se mostró que las minorías, como las personas de la India, de Corea, de Japón, los asiáticos americanos ganan ahora 40% más que los blancos norteamericanos. Es decir, ayudar a las minorías hunde a las minorías. Lo que tiene que hacer la gente se elegir al mejor y en muchos casos el mejor es gay, mujer o cualquier de estas minorías pero ayudarlas a propósito, frena la calidad del producto que se trata de conseguir, ya sea gobernar o hacer una empresa".

¿Aranceles como chantajes?

Martín Varsavsky se define como liberal igual que Donald Trump y la pregunta es ¿Cómo un liberal puede estar a favor de los aranceles? ¿No choca eso con la voluntad de que haya libre comercio? Ante estas cuestiones Varsavsky explica que cree que todo es una estrategia porque "a Trump, a Elon y a Marco Rubio y a toda la gente que está en el gobierno ahora, lo que quiere es conseguir ciertos objetivos. Si usan los aranceles como armas, como es diciendo, mira, o tomas a tus criminales o te metemos los aranceles y Petro dice sí, acepto los criminales porque es una manera de negociar, pero no es lo que ellos quieren".

En la frontera de Canadá el gobierno de Trudeau, asegura Varsavsky, se "hizo una gestión tan mala durante tanto tiempo que no sólo la economía de Canadá no creció, , sí que trajo un montón de gente que está en las listas terroristas islámicas, más entraron por Canadá que entraron por México y eso lo vio el departamento de Estado norteamericano y dijo, basta, o colaboras con nosotros o te metemos las tarifas. Y Trudeau se hizo el machito ahí por un rato y después colaboro".

Política migratoria

El empresario defiende que con las decisiones de Trump a Estados Unidos "le está yendo muy bien con la política. Mientras que en España decimos "¡Que venga otra patera, a pagarles, a pagarles! ¿No estaría bueno decir no vengas más?" Una reflexión donde Martín Varsavsky habla sobre la sensación de culpa que hay en Europa "esta culpa europea , somos ricos, ellos son pobres. En realidad lo que está haciendo es hundiendo a España, que ya lucha cada día para salir a vivir. Y después llega esta gente y le da más que a un español que recibe su pensión. ¿Dónde está la lógica?" se pregunta Martín Varsavsky.

Desde el Gobierno el ministro de economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que "por supuesto, defendemos el multilateralismo, pero nos preparamos para defender a nuestras industrias, defender a nuestras empresas y que compitan en condiciones de igualdad". Ante estas declaraciones Martín responde que " lo que dice Trump concretamente es que Estados Unidos tiene comida para exportar y que Europa no acepta la comida porque tiene unos aranceles muy altos para la comida norteamericana y que Estados Unidos tiene una tierra fértil y produce comida" a lo que añade que "España está llena de pequeños grupos con intereses especiales".

Por suerte, por ejemplo, recuerda el empresario "los taxistas en Madrid, ahora conviven con Cabify, igual les va bien y a todos nos va genial, porque uno sale en Madrid a las dos de la mañana un sábado y no tiene que conducir borracho, porque hay maneras de transporte adicionales. Pero hay quien dice "¡Pobres taxistas!" y para este empresario amigo de Elon Musk "tenemos que aprender a convivir todos, quizá les va un poco peor a los ganaderos y bastante mejor a los consumidores".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.