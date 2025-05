“Crees que vas a pagar cien y acabas pagando trescientos”. La locura por los conciertos

Tire de nostalgia. Tampoco hace falta que se remita al blanco y negro. Recuerde aquellos conciertos con los amigos, esas colas ante la puerta de la tienda de discos para conseguir una entrada. Los precios impresos en el papel que únicamente variaban si comprabas en tienda o en taquilla. Aquellos importes que requerían un esfuerzo económico pero no tanto como para quedarse con la cuenta temblando. Aquello ya pasó. Hoy los precios son “dinámicos” y superan los 300 euros con facilidad. Eso si consigue una entrada. María Mateo, compañera del programa nos muestra cómo se ha revalorizado la entrada por la que pagó hace unos días 250 euros en la página de venta oficial: “mira, ahora está en 343. Están subiendo cada vez más”.

“Me he quedado a cero en la cuenta, pero es un sueño”

Julia figuraba en la lista de espera con el número cien mil para conseguir una entrada de su ídolo Bad Bunny. Será en verano del 2026. Aunque han salido a la venta más de medio millón, la compra especulativa le ha dejado sin posibilidades. Por eso ha publicado un vídeo en sus redes implorando una entrada: “no puedo permitirme pagar 700 pavos”, dice llorando. Le han llegado a pedir hasta 2.000. Finalmente una joven de Tenerife se la ha vendido a precio de coste: 292 euros. Demasiado para una joven de 21 años: “me he quedado a cero, pero es un sueño y no quería desaprovechar esta oportunidad”.

“Los algoritmos están funcionando muy bien para que suban los precios”

Desde la OCU han denunciado a Ticketmaster, la empresa que vende las entradas de este artista, por “prácticas poco transparentes”. El Ministerio de Consumo abrirá una investigación en torno a las comisiones y los “precios dinámicos”, esos que varían en función de la demanda. Igual que los precios de los aviones, los hoteles o los VTC. “Es una pasada”, dice José, cliente de una tienda de discos: “los algoritmos están funcionando muy bien para que suban los precios”.

“No sabes la barbaridad que vas a pagar”

Alberto, el responsable de la tienda vende entradas en papel para grupos más accesibles. Gente como Bad Bunny queda fuera de su radar: “para ver a ciertos artistas hay que pagar barbaridades y no sabes ni la barbaridad que vas a pagar. Empiezas creyendo que serán 100 y acabas pagando 300”. Todo sea por combatir eso que en inglés llaman “FOMO”: miedo a perderse algo importante.

