VOTA | ¿Se han convertido los conciertos en un lujo debido al elevado precio de las entradas?

¿Pagarías 1.500 euros por ver en directo a tu artista favorito? Es uno de los temas de conversación de los últimos días: ¿Se han convertido los conciertos en un 'lujo'? Los precios de las entradas, que han ido subiendo durante los últimos años, y la antelación con la que salen a la venta son dos aspectos que algunos cuestionan.

Basta con echar la vista atrás para ver cómo esa subida en los precios de las entradas de la que muchos se quejan es real. Cuando aún nos manejábamos con pesetas, era posible ver una entrada para un concierto de Alejandro Sanz por tan solo 3.500 pesetas, 21 euros. Sin embargo, con el tiempo, la cosa ha ido cambiando. En 2007, las entradas costaban 36 euros, en 2019, 50, mientras que en 2023 se pueden entradas de hasta 93 euros. Otro ejemplo: en 2015, la entrada para ver a ACDC podía costar 85 euros, pero nueve años después estamos hablando del doble.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Bruce Springsteen. Un concierto para el que en 2013 las entradas en pista costaban 75 euros, este año llegan a 355. Aunque hablando de precios desorbitados, hay que hacer referencia a los conciertos de Luis Miguel, conciertos para los que se llegaría a pagar hasta la friolera de 1.420 euros. ¿Están los costes del show justificados -luces, ropa, pantallas, recinto- en el coste de las entradas?

Nuestros compañeros de Espejo Público han podido hablar en directo con Xavi Martínez, experto musical, quien ofrece respuesta a las principales dudas sobre el tema. ¿Cuál es el punto de inflexión de la subida de precios de las entradas? o ¿tiene que ver esto con que ya no se venden tantos discos como antes? Analizamos la situación que se vive en la industria musical.

"La principal fuente de ingresos de un artista ahora son los conciertos"

En cuanto a la subida de los precios de las entradas, Xavi Martínez considera que hay varios focos sobre los que se sostiene esta subida: "la fuente principal de ingresos ahora mismo de un artista son los shows en directo, los conciertos". El experto musical sostiene que esto es algo que "cuando se vendían muchos discos, podía haber lugar a dudas, ahora está clarísimo que son los conciertos".

Además de esto, también influyen la pandemia del coronavirus y la necesidad de ser visibles en redes sociales. La pandemia ha influido ya que fueron unos meses en los que la ausencia de vida social, hizo que cuando terminó la época más dura, "solo queríamos experiencias y salimos como locos a las terrazas de los bares y a meternos en conciertos de artistas que casi ni conocíamos en muchas ocasiones".

La necesidad de subir todo tipo de contenido en las redes sociales y de enseñar que 'tú has estado allí' ha podido contribuir a que haya una mayor demanda a la hora de comprar una entrada para un show en directo: "mostrar una vida increíble constantemente, estamos en la era de las redes en la que hay que enseñarlo y todo y hay que enseñar que estás feliz todo el rato, y el 'yo estuve allí', aunque a lo mejor no lo disfruté porque me pasé el e concierto con el móvil grabándolo dos horas", explica Xavi Martínez.

"Se juega mucho con la ansiedad y las colas virtuales"

También influye el factor "ansiedad", nos ha explicado, como ocurrió hace unos días con el cantante Dani Martín, quien en menos de dos días sacó entradas para ocho conciertos que se celebrarán en diciembre de 2025 y agotó las entradas en cuestión de minutos. "El otro día, con Dani Martín fue una auténtica locura lanzando 'Wizinks', uno detrás de otro, ocho 'wizinks center', para un concierto que será en dos años", algo que también pasó el verano pasado con Coldplay. Esto es algo que, sentencia, "nos está generando una ansiedad brutal cuando ya estamos en el momento de comprar las entradas y a lo mejor acabas comprando una entrada cara, y puede que en un sitio que no te gusta".

Dani Martín ya se ha convertido con estos conciertos en el primer artista en la historia de la música en España en llenar ocho WiZink Center en un plazo tan corto de tiempo. Madrid, y el WiZink Center, van a ser la sede única en España de la gira del cantante en 2025. Los shows serán los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre y 12, 13, 19, 20 de diciembre.

