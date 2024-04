El costalero gay que declaró su amor por su novio en el pregón: "Los cambios los tenemos que hacer desde dentro de la Iglesia"

"Amor cristiano, amor cofrade, amor de hermanos. Por eso no entiendo que hoy aún se condene nuestro amor, por eso no entiendo que habiendo aquí tantos como nosotros aún sigamos sin avanzar a un camino de Igualdad. Por eso no entiendo que siendo ambos hijos de Dios la Iglesia nonos reconozca amor. ¿Acaso a nosotros no nos ha unido el señor?, ¿acaso nuestra unión no es permanente?, ¿acaso somos culpables de querernos eternamente? Perdóneme si esto que aquí digo les duele pero la voz que habla ahora es la de un costalero que aún sufre en solead por amar libremente, sin límites ni condiciones y lo digo a viva voz aunque mi pena me cuesta estoy enamorado de un hombre al que amaré hasta mi muerte".

Este es un extracto del pregón de Semana Santa que ha pronunciado el costalero Miguel Malavé en su hermandad de Huelva. Unas palabras que fueron ovacionadas y aplaudidas por los presentes en el templo.

Miguel se reconoce como una persona cristiana y católica que cree en Jesucristo. "Creo en lo que él predicó y en el amor que él durante su vida fue predicando a todo el mundo y por eso pertenezco a la Iglesia", señala. Asegura que tiene una fe cristina que guía su vida. "Yo me siento super orgulloso de pertenecer a la Iglesia y a este mundo de cofrades y de hermandades de Semana Santa", destaca.

"He recibido mucho apoyo de toda la gente que me rodea"

Respecto al pregón de Semana Santa que pronunció en la Iglesia apunta que no ha recibido críticas ni quejas de su hermandad sino que se ha multiplicado el apoyo de toda la gente que le rodea. El mismo sacerdote de su parroquia le felicito y le dio la enhorabuena, señala. Reconoce que sí ha recibido alguna crítica cuando el video se hizo viral. Se trata de comentarios de gente que están dentro del mismo colectivo gay.

Este cofrade no informó previamente de que iba a hablar de su homosexualidad en el pregón y sus palabras pillaron por sorpresa a los presentes. "Los principios que deben guiar a una pareja deben estar guiados por el respeto y la igualdad", añade. Respecto a las críticas, apunta que la gran parte de los comentarios negativos están dirigidos a animarle a dejar la Iglesia si no le aceptan tal y como es. Sin embargo, el joven se siente cómodo con su papel en la hermandad y no tiene ninguna queja. Tiene interés en seguir en este grupo religioso porque cree que es "dentro de la Iglesia donde debemos de hacer los cambios".