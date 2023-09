Corcuera advierte: "Mucho ojo con los votos que están debajo de las piedras porque muchos no han pedido perdón por las atrocidades que hicieron"

José Luis Corcuera, el que fuera ministro de interior con Felipe González y militante del PSOE hasta que él mismo se dio de baja en 2017, comenzaba su entrevista en Espejo Público recordando el incidente que tuvo con el desfibrilador la última vez que visitó el plató de Atresmedia y "el cariño" con el que le trataron.

Reconoce que le pone un poco nervioso escuchar la expresión de Pedro Sánchez: "Buscaré los votos debajo de las piedras". Señala que esa expresión le ha hecho recordar algo que ocurrió hace 10 años. Cuenta que en ese momento el miembro de ETA José Zubieta salió en libertad de prisión. Zubieta fue miembro del comando que atentó contra el cuartel de Vich en el que murieron 10 personas, entre ellos 5 niños y hubo 44 heridos. "Lo recuerdo perfectamente porque fue el peor día de mi vida", mantiene.

En el juicio de Zubieta, prosigue Corcuera, el abogado señor Fuster le preguntó si no había visto segundos antes de mandar el coche bomba a los niños jugando y Zubieta respondió ese es un hecho que no valoraba porque no era su problema "que los guardias civiles usen a los niños como escudos humanos". Cuenta Corcuera que Zubieta fue condenado a 1.311 años de cárcel, pasó 22 y salió en el 2013 en base a la doctrina Parot.

"Es perfectamente legítimo que muchos millones de españoles estemos en contra de la amnistía"

Apunta el exsocialista que este fin de semana se ha enterado que este a Josu Ternerase le define ahora como un militante fanático. "En esto de los votos, cuando se van a contar los votos y se quiere decir la verdad, los que defienden que Pedro Sánchez tiene las condiciones para investirse presidente mucho ojo con esos votos que hay debajo de las piedras porque hay muchos de ellos que todavía no han pedido disculpas de estas atrocidades y hay otros que han dado recientemente un golpe de Estado". Añade que uno de ellos, Oriol Junqueras, se atreve a decir a las afueras del parlamento que el acuerdo de amnistía ya está cerrado y no existe ningún desmentido.

"Es perfectamente legítimo que muchos millones de españoles estemos en contra de la amnistía y eso no supone ningún enfrentamiento que no sea normal. Lo normal es defender la Constitución con quien quiere saltársela y atentar contra ella". "En esto del recuento de votos tengamos un poquito de cuidado no vaya a ser que nos encontremos con muchos de ellos sucios, y además difíciles de limpiar".

"Hoy en día existen muchos blanqueadores como quienes hablan de Josu Ternera"

Hará todo lo posible por no cometer los errores del pasado. Recuerda las palabras de Alfonso Guerra que decía en su juventud había muchos profesionales blanqueando las casa de los pueblos blancos, "ahora hay mucho blanqueador y muchos también en el periodismo", señala.

"Josu ternera es un militante, aunque fanático. Si eso no se llama encalador o blanqueador...", mantiene Corcuera.

¿Algún diputado socialista podría votar a favor de Feijóo?

No cree que nadie en el PSOE vote a favor de Feijóo y recuerda lo que dijo un líder el pasado domingo: "Pedro haz lo que quieras que sea necesario". Esto le hizo pensar en Penélope Cruz cuando entregó el Oscar a Pedro Almodóvar. "Cuando un partido pierde las elecciones municipales y autonómicas y se reúnen los senadores y los diputados y aplauden que se rompen las manos algo gravísimo pasa", matiza.

Para Corcuera, el partido de Sánchez tiene gravísimos problemas si aprueba una amnistía que se ha hartado de decir a los españoles que jamás haría. "Cada semana le descubrimos una nueva virtud. Ahora sabemos que tiene un proyector constitucionalista de mirada amplia. Es una utilización de la imaginación y la ingeniería para modificar criterios básicos que han servido para nuestra convivencia", destaca.

El exministro del interior asegura que en la defensa de la Constitución estará dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano y en su salud pero "no es posible aceptar coacciones como aquellas que dicen quienes representan los votos que están debajo de las piedras".