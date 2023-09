Alfonso Guerra: "Creímos a los nacionalistas cuando se hizo la Constitución, fuimos unos ingenuos"

Alfonso Guerra es un histórico socialista firme en sus convicciones. Y también en las de su partido. No, el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, asegura que "no puede" cambiar todos los días de opinión. Por coherencia, dice.

"Por coherencia, no puedo cambiar todos los días de posición", comenta en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3. "Sigo defendiendo las cosas que el partido ha decidido que eran las que había que defenderse".

Una crítica hacia el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quién durante una entrevista dijo que él no mentía, que solo cambiaba de opinión. "Eso es un eufemismo bastante simpático". "Si yo digo una cosa con firmeza y luego dijo exactamente la contraria (...) le ha dicho a los ciudadanos en una campaña electoral 'no habrá indultos' y después ha hecho indultos ¿cómo le llamamos a eso?".

La entrevista se produce después de que Felipe González y Alfonso Guerra llenaran el salón de actos del Ateneo de Madrid. Alrededor de 300 personas acudieron para escuchar a los dos históricos socialistas que, durante las últimas semanas, han criticado la amnistía que pide Puigdemont como condición y pide al PSOE actual que no lo hagan.

"La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la Transición", arremetía contra las intenciones del líder socialista, Pedro Sánchez. Y es que para poder continuar en La Moncloa, el PSOE necesita el 'sí' de Junts y aceptar las exigencias: amnistía y autodeterminación.

"¿Cómo va a haber impunidad para los políticos?"

Guerra cree que las crisis políticas no tienen que ir al juez, pero advierte de que si en la crisis se comente un delito, "¿cómo va a haber impunidad para los políticos? ¿por qué?", expresa después de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, manifestara la idea de que judicializar el 'procés' fue un error.

"Nosotros creímos a los nacionalistas cuando se hizo la Constitución, fuimos unos ingenuos, nos equivocamos, no estaban dispuestos a hacer lo que dicen que iban a hacer", explica. "Cedimos muchas cosas que visto desde hoy no debíamos haber cedido (...) no habríamos hecho cosas si hubiéramos sabido lo que después ha pasado (...) ha habido una rebelión, una lucha despiadada contra la Constitución en 2017", añade.

El histórico socialista Guerra, no está lejos de aquello que pedía Alberto Núñez Feijóo a Sánchez: sentarse a negociar. "España no puede estar continuamente pendiente de lo que se le ocurra a un señor que está fugado en Bruselas (...) no se puede seguir dependiendo de los grupos nacionalistas, que sumados todos tienen el 6% de los votos". "¿Cómo van a llegar a un acuerdo si no se sientan a hablar?", explica.

Guerra, sobre la amnistía: "Se pagará caro"

Alfonso Guerra ve diferencias entre la amnistía de 1977 y la situación política actual. "Aquí es medio parlamento contra medio parlamento, ¿esto que clase de amnistía es?", pregunta retóricamente el socialista.

"Es un error gravísimo y se pagará caro (...) no tendría ningún elemento positivo", explica. Cree que la situación en Cataluña seguirá igual y asegura que los partidos nacionalistas catalanes han pedido votos.

Además, ve el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso como una "imposición de los nacionalistas". Se hace todo esto "para que te den unos votos, sin convicciones".

¿Acuerdo PP-PSOE?

¿Volverán los ciudadanos españoles a las urnas tras el 23J? Es una de las dudas que está en el aire, sobre todo si ni Feijóo ni Sánchez consiguen los apoyos suficientes para gobernar. "Sería más sano tener las cosas claras y no depender de los nacionalistas", dice Guerra, quién apoya un pacto entre el Partido Popular y el PSOE.

"Se podría hacer un acuerdo de los dos grandes partidos para evitar esa dependencia...", comenta. Un acuerdo que podría pasar por una modificación de la ley electoral, un 'plus' de diputados al partido que gane los comicios..."esto no puede seguir así".

Reunión de Yolanda Díaz con Puigdemont

Para Alfonso Guerra, es una "infamia" el encuentro en Bruselas entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont. "Quien representa el Gobierno de una Nación no puede irse a ver un prófugo (...) que está todo el día trabajando en Europa para el descrédito de la democracia española (...) si eso se puede hacer sin que ocurra nada, este país se ha vuelto loco".