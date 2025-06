Espejo Público localiza a Anaís, la mujer que ocultó material en el registro de la casa de Ábalos

Desde que la casa en Valencia del ex ministro José Luis Ábalos fuera registrada la semana pasada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ahora el foco mediático se centra en una mujer; Anaís. La misma mujer que habría tratado de llevarse, oculto, un disco duro de la casa de Ábalos durante el registro. Un equipo de Espejo Público se ha trasladado hasta la Pobla de Vallbona, municipio donde reside la mujer y la ha 'cazado' en la calle.

A la carrera, el reportero Javi Fuente ha intentado hablar con ella, pero apenas ha recibido respuesta. Los que sí han hablado han sido los vecinos de la supuesta amiga del ex número dos de Pedro Sánchez.

Aseguran ver al ex ministro en repetidas ocasiones: "Yo he visto el coche, un Tiguán Blanco", "yo me quedé blanco porque no me lo esperaba". Son algunas de las declaraciones, unidas a las quejas de otros sobre las fiestas que la mujer organizaba habitualmente.Según estos el la música, el jaleo y las discusiones en la vivienda era continuo: "Está denunciado y muchas veces ha venido la Policía".

Las preguntas que se suceden ante este hecho son muchas: ¿Por qué estaba en casa de Ábalos cuando la UCO registraba su domicilio? ¿Tiene alguna relación Anais con la trama? ¿Qué contiene el USB que pretendía esconder?

¿Quién es Anaís, la 'amiga' de Ábalos?

Según sus redes sociales es modelo y su foto aparece en agencias de modelaje y contactos. Reside en una pequeña localidad valencia llamada La Pobla de Vallbona, a unos 30 kilómetros de Valencia. Según ha podido saber Espejo Público, reside en el municipio con su actual pareja. Pero además, también es conocida como Letizia Hilton. Una actriz porno que usa este nombre artístico por el parecido que tiene con la celebrity internacional Paris Hilton.

¿Qué esconde el disco duro?

Según publica hoy 'Okdiario', el contenido del USB guarda información sensible: "En el USB que la UCO cazó a Anaís D, hay whatsapps con Pedro Sánchez, ministros y varias personas" reza el titular, extraído de una conversación mantenida entre José Luis Ábalos y este medio.

El ex ministro explica que su compañera "no se llevo nada", ya que los agentes que estaban practicando diligencias procedieron a cachearla cuando intentó esconder el dispositivo en sus parte íntimas.

