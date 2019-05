La Casa Real evitó su desahucio en los años 80 y ahora su hijo recurre al rey Felipe VI para no perder su casa

En los años 80 Manuela López se vio en una situación límite al estar a punto de perder su casa. Entonces se le ocurrió enviar una carta a la Casa Real pidiendo ayuda para no ser desahuciada. La misiva tuvo contestación y el entonces rey Juan Carlos le informó de que derivarían su caso al ministerio pertinente. En esta consejería solucionaron su problema e incluso le dieron un empleo.

"Óscar ha decidido seguir los pasos de su madre y enviar una carta a la Casa Real"

Ahora, años después es su hijo Óscar quien se ve en una situación similar. Su empresa de construcción quebró con la crisis y se ve abocado al desahucio al no poder hacer frente a los pagos del inmueble. Óscar ha decidido seguir los pasos de su madre y enviar una carta a Casa Real pidiendo ayuda. El rey Felipe VI ha respondido a su petición señalando que no pueden hacer una distinción particular hacia un caso concreto pero informará de su caso a la Consejería de Bienestar Social de Castilla la Mancha.

Está esperanzado de que su caso tenga un final feliz y asegura que desde la Consejería ya se han puesto en contacto con él para concertar una entrevista y recavar sus datos.